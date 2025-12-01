Tras la firma de la compraventa de Astilleros Balenciaga al grupo árabe Abu Dhabi Ports por 11,2 millones de euros, ahora falta alcanzar el acuerdo con el comité de empresa para cerrar la operación.

El alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza, ha mostrado preocupación por las condiciones de la venta y pide que se cumplan las condiciones "fijadas por el juez" respecto a las condiciones laborales de la plantilla.

En este sentido, Ostolaza espera que se reconduzca en los "próximos días o semanas" y que se llegue a un acuerdo en las condiciones "fijadas por el juez". A su juicio, los compradores deben igualar las condiciones laborales anteriores de los trabajadores.

La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa, que tendrá que darse antes de que finalice el año. El comité ha manifestado que mantiene "la cautela" pero que si se mantienen el empleo y condiciones, no tiene "nada que objetar".

Por su parte, el Gobierno Vasco ha manifestado su satisfacción por el cierre de la operación. "Valoramos muy positivamente la firma del acuerdo. Es una gran noticia de la que todos debemos alegrarnos. Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra Industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre”, ha destacado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi.

Astilleros Balenciaga entró en diciembre del año pasado en concurso de acreedores.