Zumaiako alkatea kezkatuta agertu da, Balenciaga ontziolaren salerosteko baldintzak direla eta

Iñaki Ostolazak eskatu du langileen lan-baldintzak epaileak ezarritakoak izatea. 11,2 milioi euroko balioa duen salerosketa ixteko, baina, langileen batzordearen oniritzia ezinbestekoa da. 

Iñaki Ostolaza Zumaiako alkatea
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hilabete luzeko negoziazioen ondoren, Zumaiako Balenciaga ontziola salerosketa akordioa sinatu du Saudi Arabiako Abu Dhabi Ports inbertsio taldearekin, 11,2 milioi euroren truke. Akordioa gorabehera, operazioa gauzatzeko langileen batzordeak onartzea ezinbestekoa da.  

Iñaki Ostolaza Zumaiako alkatea kezkatuta agertu da salerosketarako baldintzak direla eta. Lan-baldintzak epaileak zehaztutakoak izatea eskatu du; izan ere, haren esanetan, erosleak aurreko lan-baldintzak berdindu behar ditu, gaur-gaurkoz mahai gainean jarritako eskaintza hitzarmenaren azpikoa baita. Halaber, aitortu du baldintzen pisua langileen gainean uzteak benetan kezkatzen duela. 

Langileen batzordeak onartzea falta da salerosketa erabat gauzatzeko, eta urtea amaitu arteko epea izango du horretarako. Batzordeak "zuhurtziaz" hitz egin du, baina enpleguari eta nabarmendu du lan-baldintzei eusten bazaie, ez duela "eragozpenik" jarriko.

Eusko Jaurlaritzak, bere aldetik, balorazio positiboa egin du. "Oso modu positiboan baloratzen dugu. Berri bikaina da, eta denok pozteko modukoa. Gaurkoa egun handia da Euskadirentzat, gure industriarentzat, euskal ontzigintzarentzat, Zumaiarentzat, eta Balenciagako langileentzat, bai eta haien familientzat ere, azken hilabeteetan ziurgabetasun egoera bizi izan dutelako", esan du Mikel Jauregi, Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak. 

Iazko abendutik hartzekodunen konkurtsoan dago Zumaiako Balenciaga ontziola.

