La Diputación de Álava dice que no hay sospecha de que la peste porcina llegue al territorio, aunque se mantiene “vigilante”

Reforzará la vigilancia a través de los guardas y del colectivo de cazadores.
Imagen de archivo de un jabalí.
Euskaraz irakurri: Arabako Foru Aldundiak esan du ez dagoela txerri-izurria Arabara iritsiko den susmorik, baina "erne" dagoela
Agencias | EITB

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que no hay sospecha de que la peste porcina pueda llegar al territorio, aunque aumentará la vigilancia de los jabalíes.

El refuerzo se hará a través de sus propios guardas y del colectivo de cazadores, a los que ha pedido colaboración porque son los primeros que pueden detectar animales muertos en el monte.

González también ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha recordado que la enfermedad no supone riesgo para la salud humana, ni por contacto ni por consumo de carne porcina.

