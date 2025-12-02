Txerri-izurria
Arabako Foru Aldundiak esan du ez dagoela txerri-izurria lurraldera iritsiko den susmorik, baina "erne" dagoela

Foru-zaindarien eta ehiztarien kolektiboaren bidez indartuko du zaintza.

Basurde Jabalí - Ertzaintza
Basurde baten artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak azaldu duenez, ez dago txerri-izurria lurraldera irits daitekeen susmorik, baina basurdeen zaintza areagotuko du.

Laguntza foru-zaindarien eta ehiztarien bitartez emango da; izan ere, azken horiei laguntza eskatu zaie, horiek baitira mendian hildako animaliak detekta ditzaketen lehenak.

Gonzalezek ere lasaitasun mezua helarazi die herritarrei, eta gogoratu du gaixotasunak ez dakarrela arriskurik gizakien osasunerako, ez txerri-haragia ukitzeagatik ez kontsumitzeagatik.

