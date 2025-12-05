Suspendida la OPE para suboficial de Policía Municipal de Santurtzi

El Ayuntamiento de Santurtzi ha suspendido cautelarmente la OPE para suboficial de Policía Municipal en el municipio vizcaíno, con el propósito de esclarecer todo lo ocurrido y garantizar la total transparencia del proceso de oposición.

La alcaldesa de la localidad ya había cesado de sus cargos a la concejala de Seguridad, porque supuestamente ésta habría filtrado un examen a su pareja para que obtuviera una mejor nota en la prueba.

“A fin de aclarar los hechos, se considera procedente, por un principio de prudencia y cautela, posponer el desarrollo de las próximas pruebas hasta la determinación de las circunstancias acaecidas”, recoge la medida que ha firmado su alcaldesa, Karmele Tubilla.

“Consideramos imprescindible aclarar esta situación para garantizar que el proceso sea totalmente justo, transparente, respetuoso y garante de vuestros derechos”, recoge el comunicado, en el que el Consistorio pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar.

"Nuestro objetivo es ofreceros un proceso limpio, con todas las garantías y sin merma de los derechos que ostentáis", añade el Ayuntamiento de Santurtzi en su nota.