Santurtziko Udaltzaingoko ofizialorde izateko enplegu-eskaintza publikoa, etenda
Alkateak kargutik kendu zuen Segurtasun zinegotzia, ustez haren bikotekideari azterketa bat filtratu ziolako, proban nota hobea lor zezan.
Santurtziko Udalak behin-behinean eten du Udaltzaingoaren ofizialorde izateko deituta zegoen enplegu-eskaintza publikoa, martxan dagoen oposizio-prozesuan gertatutako guztia argitzeko eta erabateko gardentasuna bermatzeko helburuarekin.
Testuinguru horretan, alkateak kargutik kendu zuen Segurtasun zinegotzia, ustez bikotekideari azterketa bat filtratu ziolako, proban nota hobea lor zezan.
"Gertakariak argitze aldera, bidezkotzat jotzen da, zuhurtasun printzipioari jarraiki, hurrengo proben garapena atzeratzea, gertatutako inguruabarrak argitu arte", jasotzen du Karmele Tubilla alkateak sinatu duen erabakiak.
"Ezinbestekoa iruditzen zaigu egoera hori argitzea, prozesua guztiz bidezkoa, gardena, errespetuzkoa eta zuen eskubideen bermatzailea izango dela ziurtatzeko", jasotzen du oharrak. Testuinguru horretan, Udalak barkamena eskatu du sor ditzakeen eragozpenengatik.
"Gure helburua prozesu garbia eskaintzea da, berme guztiak betez, herritar guztiok dituzuen eskubideak murriztu gabe", gaineratu du Santurtziko Udalak oharrean.
