El Parlamento Vasco debate hoy las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, que seguirán su tramitación
El Parlamento Vasco celebra este martes el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026, presentadas por EH Bildu, PP, Sumar y Vox. Sin embargo, la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE anticipa su rechazo, lo que permitirá que las cuentas sigan avanzando hasta su aprobación final, prevista para el 23 de diciembre.
El proyecto presupuestario, aprobado el 28 de octubre, asciende a 16 378 millones de euros, un 4,1 % más que en 2025. Vivienda es el área que más crece, con 482,2 millones (+ 6,8 %), seguida de Seguridad, con 850 millones (+ 6,4 %).
Las negociaciones sobre los presupuestos con los diferentes grupos políticos, excepto con Vox, no han dado resultados. EH Bildu ha reprochado la falta de “voluntad negociadora” y ha centrado sus críticas en la política de vivienda, proponiendo un fondo público-privado con 1000 millones para atraer inversión.
El PP, por su parte, considera que el proyecto “empobrece” a la sociedad vasca, mientras que Sumar asegura que las cuentas “consolidan desigualdades” y lamenta no haber recibido contrapropuestas por parte del Gobierno Vasco.
El pleno de hoy empezará con una exposición de 30 minutos por parte del Gobierno, seguida de turnos de media hora a favor y en contra de cada enmienda, tras los que vendrán las réplicas de 10 minutos y las votaciones.
Todo apunta a que las enmiendas serán rechazadas y el Presupuesto continuará su tramitación.
