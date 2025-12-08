EAE-KO 2026KO AURREKONTUAK

Legebiltzarrak Aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatuko ditu, proiektua gelditzeko arriskurik gabe

EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuak 2026ko kontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek Aurrekontu proiektua kritikatu arren.

Eusko Legebiltzarra. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026ko Aurrekontu proiektuari jarritako osoko zuzenketak eztabaidatuko dira gaur Eusko Legebiltzarrean. Oposizioko talde guztiek, hau da, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek, aurkeztu dituzte osoko zuzenketak. Hala ere, ez dira aurrera aterako, EAJren eta PSE-EEren gehiengo osoari esker. Beraz, ziur aski, Aurrekontu proiektuak aurrera egingo du, abenduaren 23rako aurreikusita dagoen azken onarpenera arte.

Urriaren 28an onartutako proiektua 16.378 milioi eurokoa da, 2025ean baino % 4,1 gehiago. Etxebizitza da gehien hazi den arloa, 482,2 milioirekin (+ % 6,8), eta ondoren Segurtasuna, 850 milioirekin (+ % 6,4).

Voxekin izan ezik, taldeekin egindako Aurrekontuen inguruko negoziazioek ez dute emaitzarik eman. "Negoziatzeko borondate" falta aurpegiratu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari, eta etxebizitza-politikan zentratu da, inbertsioa erakartzeko 1.000 milioiko funts publiko-pribatua proposatuz.

PPren ustez, berriz, proiektuak euskal gizartea "pobretzen" du. Sumarrek dio kontuek "desberdintasunak sendotzen" dituztela, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik proposamen gehiagorik jaso ez izana deitoratu du.

Osoko bilkuran, Jaurlaritzak 30 minutuko hitzaldia emango du, Aurrekontuak defendatzeko, eta ondoren, eta zuzenketa bakoitzaren aldeko eta kontrako txandak egingo dira, 30 minutuz. Gero, 10 minutu erantzunak izango dira eta, azkenik, bozketak.

Itxura guztien arabera, zuzenketak baztertu egingo dira eta Aurrekontuak bidea jarraituko dute.

D 'Anjouk amaitutzat eman ditu aurrekontuen negoziazioak, akordiorik lortu gabe
