Legebiltzarrak Aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatuko ditu, proiektua gelditzeko arriskurik gabe
EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuak 2026ko kontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek Aurrekontu proiektua kritikatu arren.
2026ko Aurrekontu proiektuari jarritako osoko zuzenketak eztabaidatuko dira gaur Eusko Legebiltzarrean. Oposizioko talde guztiek, hau da, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek, aurkeztu dituzte osoko zuzenketak. Hala ere, ez dira aurrera aterako, EAJren eta PSE-EEren gehiengo osoari esker. Beraz, ziur aski, Aurrekontu proiektuak aurrera egingo du, abenduaren 23rako aurreikusita dagoen azken onarpenera arte.
Urriaren 28an onartutako proiektua 16.378 milioi eurokoa da, 2025ean baino % 4,1 gehiago. Etxebizitza da gehien hazi den arloa, 482,2 milioirekin (+ % 6,8), eta ondoren Segurtasuna, 850 milioirekin (+ % 6,4).
Voxekin izan ezik, taldeekin egindako Aurrekontuen inguruko negoziazioek ez dute emaitzarik eman. "Negoziatzeko borondate" falta aurpegiratu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari, eta etxebizitza-politikan zentratu da, inbertsioa erakartzeko 1.000 milioiko funts publiko-pribatua proposatuz.
PPren ustez, berriz, proiektuak euskal gizartea "pobretzen" du. Sumarrek dio kontuek "desberdintasunak sendotzen" dituztela, eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik proposamen gehiagorik jaso ez izana deitoratu du.
Osoko bilkuran, Jaurlaritzak 30 minutuko hitzaldia emango du, Aurrekontuak defendatzeko, eta ondoren, eta zuzenketa bakoitzaren aldeko eta kontrako txandak egingo dira, 30 minutuz. Gero, 10 minutu erantzunak izango dira eta, azkenik, bozketak.
Itxura guztien arabera, zuzenketak baztertu egingo dira eta Aurrekontuak bidea jarraituko dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau greba egun hasiko ditu asteartean, estatutu propioa baten aldarrian
Euskadiko Medikuen Sindikatuak greba egingo du Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka egiteko. Negoziazioen aurrean, Estatutu propio bat aldarrikatu dute, horrek bakarrik lanbidearen berezko ezaugarriak islatu eta erregulazio espezifiko bat defenda lezakeela baitiote.
Txerri izurriaren birusarekin lan egiten duten zentroen auditoretza agindu du Generalitateak
Era berean, nabarmendu du agerraldia ez dela iritsi eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetako bakar batera ere. Hartara, abeletxe horietako txerrien haragia Espainiako merkatuan kontsumitzen hasiko da.
Guggenheim patronatuak ezetz esango dio Urdaibaiko museoa eraikitzeari
EITB Mediak jakin ahal izan duenez, Urdaibaiko Guggenheimen etorkizuna abenduaren 16an argituko da. data hori aukeratu du patronatuak proiektuarekin zer egin aztertzeko. Badirudi alboratuta geratuko dela, bideragarritasunaren inguruko zailtasunak ikusita.
Metro Bilbaoren 4. lineak Matiko eta Alonsotegi lotuko ditu
Metroaren linea berria Matiko, Deustu, Parke, Moyua, Irala, Errekalde, Basurtu, Zorrotza eta Irauregiko geltokietatik igaroko da. Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 4. linea eraikitzeko eta finantzatzeko akordioaren xehetasunak aurkeztu dituzte.
Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortutako partzuergora
EH Bilduk ohartarazi duenez, operazioaren iragarpenak erosketa "garestitu" dezake oraindik erabat itxita ez dagoelako.
Aurrekaririk ez duen negozioa izango da Munduko Futbol Txapelketa
2023-26 planaren barruan, txapelketaren antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du, eta 13.000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.
Confebaskek zalantzan jarri du ELAk herrialdeari egiten dion ekarpena, eta Lakuntzak erantzun du "hitzarmen gehien eta hoberenak" lortzen dituela
Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela "bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".
Tamara Yague, Confebasken presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"
Tamara Yague Confebasken presidenteak mezu gogorra helarazi du ELA sindikatu nagusiaren aurka, sindikatuak patronalaren aurkako salaketa aurkeztu ostean. Yaguek kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan.
Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei
Oraingoz, Foru Gobernuak ez du aurrekontuak aurrera ateratzea bermatuta, eta elkarrizketak izaten jarraitzen du, batez ere Elkarrekin Podemosekin. Talderen baten babesa edo abstentzioa lortzen ez badu, aurtengo kontuak luzatu beharko ditu.