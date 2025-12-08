Huelga sanidad
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Sindicato Médico de Euskadi comienza el martes cuatro días de huelga, por un estatuto propio

El Sindicato Médico de Euskadi comienza el martes cuatro días de huelga, por un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica.

OSAKIDETZA-HOSPITAL OSPITALEA-IREKIA-MIKEL-ARRAZOLA.JPG
Osakidetza. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau greba egun hasiko ditu asteartean, estatutu propio baten aldarrian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Sindicato Médico de Euskadi, que engloba varios sindicatos y colectivos facultativos, comienza mañana, 9 de diciembre, los cuatro días de huelga contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el ministerio. A partir del 27 de enero, se realizarán huelgas todos los martes que afectarán a todo el personal sanitario vasco.

Por tanto, desde el martes, 9 de diciembre, al viernes, 12 de diciembre, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

Los sindicatos piden mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios. A pesar de ello, las agrupaciones siguen criticando que Sanidad sigue sin ser claro en muchos temas que afectan a los trabajadores; entre ellos, la jubilación anticipada, la reclasificación personal o la jornada de 35 horas.

Esta semana de huelga se unirá el 27 de enero a la huelga indefinida en todo el Estado español.

Colegio de Médicos de Álava

No se trata de una reivindicación caprichosa ni corporativista. Hablamos de justicia social”

“Justicia social”

El Colegio de Médicos de Álava ha destacado la “casi obligación” de manifestarse de los facultativos, ante una situación de “injusticia que se prolonga en el tiempo".

El órgano colegial ha asegurado que solo un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica.

Y es que, la organización alavesa denuncia la situación precaria e injusta de los profesionales médicos que las autoridades “tienden a esconder bajo la premisa vocacional”.

“No se trata de una reivindicación caprichosa ni corporativista. Hablamos de justicia social”, ha subrayado el Colegio de Médicos de Álava.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida a partir del 27 de enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales
Enfermería Complejo Hospitalario de Navarra Hospital de Txagorritxu Personal médico Osakidetza Hospital de Cruces Conflictos laborales Huelgas Hospital de Basurto Economía Manifestaciones Hospital Donostia Hospital Galdakao-Usansolo Sociedad Salud

Te puede interesar

Cargar más