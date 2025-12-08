El Sindicato Médico de Euskadi, que engloba varios sindicatos y colectivos facultativos, comienza mañana, 9 de diciembre, los cuatro días de huelga contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el ministerio. A partir del 27 de enero, se realizarán huelgas todos los martes que afectarán a todo el personal sanitario vasco.

Por tanto, desde el martes, 9 de diciembre, al viernes, 12 de diciembre, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

Los sindicatos piden mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios. A pesar de ello, las agrupaciones siguen criticando que Sanidad sigue sin ser claro en muchos temas que afectan a los trabajadores; entre ellos, la jubilación anticipada, la reclasificación personal o la jornada de 35 horas.

Esta semana de huelga se unirá el 27 de enero a la huelga indefinida en todo el Estado español.