Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau greba egun hasiko ditu asteartean, estatutu propioa baten aldarrian
Euskadiko Medikuen Sindikatuak greba egingo du Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka egiteko. Negoziazioen aurrean, Estatutu propio bat aldarrikatu dute, horrek bakarrik lanbidearen berezko ezaugarriak islatu eta erregulazio espezifiko bat defenda lezakeela baitiote.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau eguneko greba hasiko du astearte honetan, abenduaren 9an. Izan ere, egun horietan Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka egingo dute. Era berean, urtarrilaren 27tik aurrera, grebak egingo dira asteartero Estatu guztian.
Horrenbestez, abenduaren 9tik, asteartea, abenduaren 12ra, ostirala, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuak, larrialdiak eta atzeraezinak diren patologiak bakarrik izango dituzte.
Sindikatuek Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatu dute, sanitarioak eta ez sanitarioak. Hala ere, elkarteek kritikatu dute Osasun Sailak ez dela argia izaten ari langileei eragiten dieten gai askotan; besteak beste, erretiro aurreratuan, birsailkapen pertsonalean edo 35 orduko lanaldian.
Horrekin batera, urtarrilaren 27tik aurrera greba mugagabea egingo dute Estatu osoan.
Arabako Sendagileen Elkargoa
Ez da aldarrikapen apetatsua, ezta korporatibista ere. Justizia sozialaz ari gara"
"Justizia soziala"
Arabako Sendagileen Elkargoak nabarmendu du medikuen "ia betebeharretako bat" dela manifestatzea, "denboran zehar luzatzen ari den bidegabekeria egoera bat" salatzeko.
Elkargoak ziurtatu du estatutu propio batek bakarrik islatu ahal izango lituzkeela lanbidearen berezko ezaugarriak, eta erregulazio espezifiko bat defendatu.
Izan ere, Arabako erakundeak profesionalen egoera prekarioa eta bidegabea salatu du, agintariek "bokaziozko premisaren azpian ezkutatzen" dutena.
"Ez da aldarrikapen apetatsua, ezta korporatibista ere. Justizia sozialaz ari gara", azpimarratu du Arabako Sendagileen Elkargoak.
Zure interesekoa izan daiteke
Txerri izurriaren birusarekin lan egiten duten zentroen auditoretza agindu du Generalitateak
Era berean, nabarmendu du agerraldia ez dela iritsi eremuaren barruan dauden 55 etxaldeetako bakar batera ere. Hartara, abeletxe horietako txerrien haragia Espainiako merkatuan kontsumitzen hasiko da.
Guggenheim patronatuak ezetz esango dio Urdaibaiko museoa eraikitzeari
EITB Mediak jakin ahal izan duenez, Urdaibaiko Guggenheimen etorkizuna abenduaren 16an argituko da. data hori aukeratu du patronatuak proiektuarekin zer egin aztertzeko. Badirudi alboratuta geratuko dela, bideragarritasunaren inguruko zailtasunak ikusita.
Metro Bilbaoren 4. lineak Matiko eta Alonsotegi lotuko ditu
Metroaren linea berria Matiko, Deustu, Parke, Moyua, Irala, Errekalde, Basurtu, Zorrotza eta Irauregiko geltokietatik igaroko da. Gaur, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 4. linea eraikitzeko eta finantzatzeko akordioaren xehetasunak aurkeztu dituzte.
Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortutako partzuergora
EH Bilduk ohartarazi duenez, operazioaren iragarpenak erosketa "garestitu" dezake oraindik erabat itxita ez dagoelako.
Aurrekaririk ez duen negozioa izango da Munduko Futbol Txapelketa
2023-26 planaren barruan, txapelketaren antolakuntzak 3756 milioi dolarreko aurrekontua du, eta 13.000 milioi dolar inguruko diru-sarrerak izateko aurreikuspena.
Confebaskek zalantzan jarri du ELAk herrialdeari egiten dion ekarpena, eta Lakuntzak erantzun du "hitzarmen gehien eta hoberenak" lortzen dituela
Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela "bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".
Tamara Yague, Confebasken presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"
Tamara Yague Confebasken presidenteak mezu gogorra helarazi du ELA sindikatu nagusiaren aurka, sindikatuak patronalaren aurkako salaketa aurkeztu ostean. Yaguek kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan.
Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei
Oraingoz, Foru Gobernuak ez du aurrekontuak aurrera ateratzea bermatuta, eta elkarrizketak izaten jarraitzen du, batez ere Elkarrekin Podemosekin. Talderen baten babesa edo abstentzioa lortzen ez badu, aurtengo kontuak luzatu beharko ditu.
Sindikatuek greba mugagabea deitu dute urtarrilaren 27tik aurrera eta asteartero Osasun Ministerioari profesional guztientzako Esparru-Estatutua eskatzeko
Mahaiak Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan-baldintzak hobetzea du helburu, sanitarioena eta ez sanitarioena, "salbuespenik gabe, pribilegiorik gabe eta distortsiorik gabe". Ministerioa sindikatu mediku batzukein Estatutua paraleloan negoziatzen ari dela kritikatu dute.