Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau greba egun hasiko ditu asteartean, estatutu propioa baten aldarrian

Euskadiko Medikuen Sindikatuak greba egingo du Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka egiteko. Negoziazioen aurrean, Estatutu propio bat aldarrikatu dute, horrek bakarrik lanbidearen berezko ezaugarriak islatu eta erregulazio espezifiko bat defenda lezakeela baitiote.

Osakidetza. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau eguneko greba hasiko du astearte honetan, abenduaren 9an. Izan ere, egun horietan Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka egingo dute. Era berean, urtarrilaren 27tik aurrera, grebak egingo dira asteartero Estatu guztian.

Horrenbestez, abenduaren 9tik, asteartea, abenduaren 12ra, ostirala, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuak, larrialdiak eta atzeraezinak diren patologiak bakarrik izango dituzte.

Sindikatuek Osasun Sistema Nazionaleko langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatu dute, sanitarioak eta ez sanitarioak. Hala ere, elkarteek kritikatu dute Osasun Sailak ez dela argia izaten ari langileei eragiten dieten gai askotan; besteak beste, erretiro aurreratuan, birsailkapen pertsonalean edo 35 orduko lanaldian.

Horrekin batera, urtarrilaren 27tik aurrera greba mugagabea egingo dute Estatu osoan.

Arabako Sendagileen Elkargoa

Ez da aldarrikapen apetatsua, ezta korporatibista ere. Justizia sozialaz ari gara"

"Justizia soziala"

Arabako Sendagileen Elkargoak nabarmendu du medikuen "ia betebeharretako bat" dela manifestatzea, "denboran zehar luzatzen ari den bidegabekeria egoera bat" salatzeko.

Elkargoak ziurtatu du estatutu propio batek bakarrik islatu ahal izango lituzkeela lanbidearen berezko ezaugarriak, eta erregulazio espezifiko bat defendatu.

Izan ere, Arabako erakundeak profesionalen egoera prekarioa eta bidegabea salatu du, agintariek "bokaziozko premisaren azpian ezkutatzen" dutena.

"Ez da aldarrikapen apetatsua, ezta korporatibista ere. Justizia sozialaz ari gara", azpimarratu du Arabako Sendagileen Elkargoak.

