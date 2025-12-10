CONFLICTO LABORAL
Los sindicatos de las villavesas no llegan a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre el covenio

Los sindicatos de las villavesas no llegan a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre el covenio
Euskaraz irakurri: Villavesetako sindikatuek ez dute akordiorik lortu elkarlanari buruzko gatazka desblokeatzeko
La sección sindical de UGT firmará la propuesta realizada por la empresa TCC Moventis y la Mancomunidad. ELA, LAB, CCOO y ATTU creen que es insuficiente y apuestan por continuar luchando para mejorar un convenio que lleva caducado dos años.

