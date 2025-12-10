Los sindicatos de las villavesas no llegan a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre el covenio
La sección sindical de UGT firmará la propuesta realizada por la empresa TCC Moventis y la Mancomunidad. ELA, LAB, CCOO y ATTU creen que es insuficiente y apuestan por continuar luchando para mejorar un convenio que lleva caducado dos años.
Te puede interesar
Centenares de médicos piden en San Sebastián un estatuto propio, "por la profesión y por los pacientes"
Los participantes en la movilización de hoy, la segunda de las cuatro convocadas, han permanecido más de media hora delante del Hospital Donostia con dos pancartas con el lema "Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio", y numerosos carteles en los que podían leerse denuncias como "La explotación mata la vocación" o "Stop guardias 24 horas".
Telefónica nombra a Andoni Ortuzar nuevo consejero de Movistar Plus
El PNV ha asegurado que ve "con total normalidad" que Telefónica fiche al expresidente jeltzale, y ha destacado "la experiencia y el bagaje" que tiene en el sector. Por su parte, EH Bildu ha denunciado este nuevo caso de "puertas giratorias" y ha llamado a combatir el “amiguismo y el chanchullismo”.
Pradales afirma que el Gobierno Vasco trabaja por atraer cuatro proyectos empresariales a Euskadi
El lehendakari ha señalado que se vive una nueva "era de cambio constante" a nivel global que lleva "a una inestabilidad nunca antes conocida" y cree que la respuesta "pasa por activar las capacidades propias, imprimir mayor ritmo y aunar fuerzas", a la vez que ha abogado por "captar inversión extranjera".
El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno
Los paros serán entre el lunes 15 y el jueves 18 de diciembre, para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica. Los tres sindicatos mayoritarios denuncian así los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de los acuerdos adoptados.
La CAV perdió un 0,8 % de sus empresas en 2024, pero aumentó un 1,5 % el empleo en ellas
El Gran Bilbao (38,9 %), Donostialdea (16,6 %) y la Llanada alavesa (13,3 %) concentran el 69 % del empleo total, sustentado principalmente en los servicios.
CAF logra un nuevo contrato por valor de 250 millones para el suministro de 22 trenes regionales en Francia
El consorcio formado por CAF y Alstom suministrará 22 trenes regionales Régiolis al operador SNCF Voyageurs con destino la Région Sud (Provenza-Alpes-Costa Azul). CAF diseñará y fabricará los trenes, mientras Alstom será el encargado del suministro de diversos equipos para la unidad.
El seguimiento de la segunda jornada de huelga del personal médico ha sido ligeramente superior al registrado ayer, según Osakidetza
El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. Se han concentrado en el Hospital Donostia y, hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.
El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".
El Parlamento Vasco rechaza las enmiendas de totalidad a los presupuestos con reproches mutuos entre oposición y PNV y PSE
El resto de los grupos acusan de "cerrar la puerta a la negociación" a PNV y PSE, que dicen que la oposición pide "máximos innegociables". Los presupuestos se aprobarán el 23 de diciembre.