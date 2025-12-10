Los sindicatos de las villavesas no llegan a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre el covenio

Osakidetza ha cifrado el seguimiento en un 17,6 % en el turno de mañana y en un 7,6 % en el de tarde. Los médicos vascos se han sumado a la convocatoria de cuatro días de huelga hecha por el Sindicato Médico para todo el Estado en defensa de un Estatuto propio que "refleje las características propias de la profesión".