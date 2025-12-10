LAN-GATAZKA
Adostasunik ez Villavesetako sindikatuen artean, lan gatazkaren inguruan

18:00 - 20:00
Villavesetako sindikatuek ez dute akordiorik lortu elkarlanari buruzko gatazka desblokeatzeko
EITB

Azken eguneratzea

UGTko atal sindikalak TCC Moventis enpresak eta Mankomunitateak egindako proposamena sinatuko du. ELAk, LABek, CCOOk eta ATTUk uste dute ez dela nahikoa, eta bi urte iraungita daraman hitzarmena hobetzeko borrokan jarraitzearen alde egin dute.

Nafarroa Iruñea Sindikatuak Ela Sindikatua UGT CCOO Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen bigarren greba egunaren jarraipena atzokoa baino  zerbait handiagoa izan da, Osakidetzaren arabera

Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzea Donostia Ospitalean izan da. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdietako eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete zerbitzua.

