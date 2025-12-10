Villavesetako sindikatuek ez dute akordiorik lortu elkarlanari buruzko gatazka desblokeatzeko

Adostasunik ez Villavesetako sindikatuen artean, lan gatazkaren inguruan
UGTko atal sindikalak TCC Moventis enpresak eta Mankomunitateak egindako proposamena sinatuko du. ELAk, LABek, CCOOk eta ATTUk uste dute ez dela nahikoa, eta bi urte iraungita daraman hitzarmena hobetzeko borrokan jarraitzearen alde egin dute.
Ehunka medikuk estatutu propioa eskatu dute Donostian, "lanbideagatik eta pazienteengatik"
Gaurko mobilizazioan parte hartu duten medikuak ordu erdi baino gehiago egon dira Donostia Ospitalearen atarian, "Estatutu mediku eta fakultatibo baten alde" lelodun bi pankartarekin eta 24 orduko guardien aurkako hainbatekin.
Telefonicak Andoni Ortuzar izendatu du Movistar Pluseko kontseilari
EAJk adierazi du "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak jeltzaleen presidente ohia fitxatzea, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu. EH Bilduk salatu du "ate birakarien" kasu berri bat dela hau, eta “lagunkeriari eta joko zikinari” aurre egitea betebehar etikoa dela azpimarratu du.
Pradalesek adierazi du Eusko Jaurlaritza lanean ari dela lau enpresa-proiektu Euskadira erakartzeko
Lehendakariak adierazi du "etengabeko aldaketa-aro" bat bizi dela maila globalean, "inoiz ezagutu ez den ezegonkortasun batera" garamatzana, eta uste du erantzuna "nork bere gaitasunak aktibatzea, erritmo handiagoa ezartzea eta indarrak batzea" dela. Gainera, "atzerriko inbertsioa" erakartzearen alde egin du.
Gasteizko Mercedesen lantegiko beharginen batzordeak ordubeteko lanuzteak deitu ditu txanda bakoitzean
Lanuzteak abenduaren 15etik 18ra izango dira, langileen ustez lantegiko "lan-harremanak okertu" direlako. Hiru sindikatu nagusiek salatu dute zuzendaritzak ez dituela bete hartutako erabakiak.
Enpresen kopurua % 0,8 murriztu zen iaz EAEn, baina horiek sortutako enplegua % 1,5 hazi zen
Hiru eskualdek Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu osoaren % 68,9 biltzen dute: Bilbo Handiak (% 38,9), Donostialdeak (% 16,6) eta Arabako Lautadak (% 13,3).
CAFek 250 milioi euroko kontratua lortu du Frantzian, eskualdeko 22 tren hornitzeko
CAF eta Alstom enpresek osatutako kontsortzioak 22 Regiolis tren hornituko dizkio SNCF Voyageurs operadoreari Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualderako. CAFek diseinatu eta fabrikatuko ditu trenak, eta Alstom arduratuko da unitaterako zenbait ekipo hornitzeaz.
Medikuen bigarren greba egunaren jarraipena atzokoa baino zerbait handiagoa izan da, Osakidetzaren arabera
Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzea Donostia Ospitalean izan da. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdietako eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete zerbitzua.
Medikuen sindikatuak dio grebaren eragina "handiagoa" izan dela "ospitaleetan lehen arretan baino"
Osakidetzaren arabera, jarraipena % 17,6koa izan da goizeko txandan eta % 7,6koa arratsaldekoan. EAEko medikuek bat egin dute Medikuen Sindikatuak Estatu osorako egindako lau eguneko grebarekin eta "lanbidearen berezko ezaugarriak islatuko dituen Estatutu propioa" eskatzen dute.
Aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota ditu Eusko Legebiltzarrak, oposizioaren eta EAJren eta PSEren arteko eztabaiden artean
Aurrekontuei jarritako osoko zuzenketak eztabaidatzen ari dira astearte honetan Eusko Legebiltzarrean, proiektua gelditzeko arriskurik gabe. EAJren eta PSE-EEren gehiengo absolutuak 2026ko kontuak tramitatzen jarraitzea bermatzen du, EH Bilduk, PPk, Sumarrek eta Voxek proiektua kritikatu arren.