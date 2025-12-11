Osakidetza cifra en un 19,4 % el seguimiento del tercer día de huelga del personal médico del turno de mañana
La cifra es similar al registrado el miércoles en este turno (19,02 %) y superior al del martes (17,26 %). Hoy han llevado a cabo una concentración en el exterior del hospital de Txagorritxu de Vitoria-Gasteiz para expresar su rechazo al estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad.
El 19,4 % del personal médico de la red de Osakidetza ha secundado durante el turno de mañana la tercera jornada de la huelga convocada a nivel estatal por los facultativos en protesta por el estatuto marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
Según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, este porcentaje es similar al registrado el miércoles en este turno (19,02 %) y superior al del martes (17,26 %) .
Por territorios, el mayor seguimiento se ha registrado en Bizkaia, con un 20,9 %, mientras que en Gipuzkoa ha sido del 19,08 % y en Álava del 15,4 %.
El paro continuará este viernes, último día de esta huelga para reivindicar un estatuto propio que reconozca las particularidades del colectivo de médicos. En estos cuatro días de paro los hospitales y ambulatorios funcionan con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.
El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento estatal, y ha convocado varias concentraciones para esta semana. El martes se manifestaron en Bilbao, ayer protestaron en San Sebastián y hoy han celebrado una concentración en el exterior del Hospital Universitario Araba de Vitoria-Gasteiz para expresar su rechazo al estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad.
Te puede interesar
ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor
Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".
Ikama convoca para hoy una jornada de huelga a favor de una educación en euskera
Ante los ataques que está sufriendo el euskera, la organización juvenil Ikama quiere traer a primera línea la importancia de la educación reivindicando "un modelo propio, euskaldun y de calidad".
Comité de Balenciaga: El comprador del astillero plantea siete despidos y bajadas salariales del 25 y 50 %
La plantilla denuncia que Abu Dhabi Ports exige despidos y recortes salariales pese al acuerdo inicial.
PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda
La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.
Los sindicatos de las villavesas no llegan a un acuerdo para desbloquear el conflicto sobre el covenio
La sección sindical de UGT firmará la propuesta realizada por la empresa TCC Moventis y la Mancomunidad. ELA, LAB, CCOO y ATTU creen que es insuficiente y apuestan por continuar luchando para mejorar un convenio que lleva caducado dos años.
Centenares de médicos piden en San Sebastián un estatuto propio, "por la profesión y por los pacientes"
Los participantes en la movilización de hoy, la segunda de las cuatro convocadas, han permanecido más de media hora delante del Hospital Donostia con dos pancartas con el lema "Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio", y numerosos carteles en los que podían leerse denuncias como "La explotación mata la vocación" o "Stop guardias 24 horas".
Telefónica nombra a Andoni Ortuzar nuevo consejero de Movistar Plus
El PNV ha asegurado que ve "con total normalidad" que Telefónica fiche al expresidente jeltzale, y ha destacado "la experiencia y el bagaje" que tiene en el sector. Por su parte, EH Bildu ha denunciado este nuevo caso de "puertas giratorias" y ha llamado a combatir el “amiguismo y el chanchullismo”.
Pradales afirma que el Gobierno Vasco trabaja por atraer cuatro proyectos empresariales a Euskadi
El lehendakari ha señalado que se vive una nueva "era de cambio constante" a nivel global que lleva "a una inestabilidad nunca antes conocida" y cree que la respuesta "pasa por activar las capacidades propias, imprimir mayor ritmo y aunar fuerzas", a la vez que ha abogado por "captar inversión extranjera".
El comité de Mercedes Vitoria convoca paros de una hora por turno
Los paros serán entre el lunes 15 y el jueves 18 de diciembre, para que la plantilla muestre su descontento con lo que considera un "deterioro de las relaciones laborales" en la fábrica. Los tres sindicatos mayoritarios denuncian así los "constantes incumplimientos" por parte de la dirección de los acuerdos adoptados.