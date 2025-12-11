El 19,4 % del personal médico de la red de Osakidetza ha secundado durante el turno de mañana la tercera jornada de la huelga convocada a nivel estatal por los facultativos en protesta por el estatuto marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.



Según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, este porcentaje es similar al registrado el miércoles en este turno (19,02 %) y superior al del martes (17,26 %) .



Por territorios, el mayor seguimiento se ha registrado en Bizkaia, con un 20,9 %, mientras que en Gipuzkoa ha sido del 19,08 % y en Álava del 15,4 %.



El paro continuará este viernes, último día de esta huelga para reivindicar un estatuto propio que reconozca las particularidades del colectivo de médicos. En estos cuatro días de paro los hospitales y ambulatorios funcionan con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.



El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento estatal, y ha convocado varias concentraciones para esta semana. El martes se manifestaron en Bilbao, ayer protestaron en San Sebastián y hoy han celebrado una concentración en el exterior del Hospital Universitario Araba de Vitoria-Gasteiz para expresar su rechazo al estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad.