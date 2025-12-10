El personal médico afronta hoy su segunda jornada de paros en Euskadi

El personal médico de Euskadi y todo el Estado afronta este miércoles su segunda jornada de huelga, que comenzó este martes, y se alargará hasta el viernes, 12 de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad español. A consecuencia de los paros, hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento estatal, y se prevé que hoy realicen concentraciones en el Hospital de Cruces (10:00 horas) y en el Hospital Donostia (12:00 horas). El jueves, las concentraciones serán Cruces (10:00 horas) y en el HUA Txagorritxu (12:00 horas); y el viernes, las concentraciones serán a las 11:00 horas en Cruces y a las 12:00 en el centro de Salud de Basurto.

El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio que recoja las características propias de la profesión y una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando.

La huelga ha sido apoyada por diversas asociaciones y movimientos del ámbito sanitario como el movimiento asindical y sin ánimo de lucro Médicos Unidos por Nuestros Derechos (MUD) y los colegios de médicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otros.

Durante la primera jornada de huelga, este martes, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha afirmado que la protesta ha tenido mayor impacto en el ámbito hospitalario que en la Atención Primaria. Osakidetza, por su parte, ha cifrado el seguimiento del turno de mañana en un 17,5 % y en el turno de tarde en un 7,67 %.