Huelga sanidad
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El personal médico afronta hoy su segunda jornada de paros en Euskadi

El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento de las y los médicos de todo el Estado español a secundar una huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad. El Hospital de Cruces y el Hospital Donostia serán escenario de sendas concentraciones. Hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

MADRID, 09/12/2025.- Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco, y que está enmarcada en la huelga de cuatro días y de forma simultánea con otras concentraciones en centros sanitarios de numerosas ciudades, este martes. EFE/Javier Lizón
Imagen de personal médico en una protesta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Medikuek lanuzteen bigarren eguna dute gaur Euskadin
author image

EITB

Última actualización

El personal médico de Euskadi y todo el Estado afronta este miércoles su segunda jornada de huelga, que comenzó este martes, y se alargará hasta el viernes, 12 de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad español. A consecuencia de los paros, hasta el viernes, los hospitales y ambulatorios funcionarán con servicios mínimos, urgencias y patologías no demorables.

El Sindicato Médico de Euskadi se ha unido al llamamiento estatal, y se prevé que hoy realicen concentraciones en el Hospital de Cruces (10:00 horas) y en el Hospital Donostia (12:00 horas). El jueves, las concentraciones serán Cruces (10:00 horas) y en el HUA Txagorritxu (12:00 horas); y el viernes, las concentraciones serán a las 11:00 horas en Cruces y a las 12:00 en el centro de Salud de Basurto. 

El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio que recoja las características propias de la profesión y una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando. 

La huelga ha sido apoyada por diversas asociaciones y movimientos del ámbito sanitario como el movimiento asindical y sin ánimo de lucro Médicos Unidos por Nuestros Derechos (MUD) y los colegios de médicos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, entre otros.

Durante la primera jornada de huelga, este martes, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha afirmado que la protesta ha tenido mayor impacto en el ámbito hospitalario que en la Atención Primaria. Osakidetza, por su parte, ha cifrado el seguimiento del turno de mañana en un 17,5 % y en el turno de tarde en un 7,67 %. 

El SME afirma que la huelga de médicos tiene "un mayor impacto en el ámbito hospitalario que en atención primaria"
El Sindicato Médico de Euskadi comienza el martes, 8 de diciembre, cuatro días de huelga por un estatuto propio
Personal médico Comunidad Autonóma Vasca Huelgas Conflictos laborales Gobierno de España Economía

Te puede interesar

Planta de Mercedes de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales

Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las autoescuelas de Navarra vuelven a protestar en Pamplona por el "colapso en los exámenes"

Una caravana con un centenar de vehículos de las autoescuelas navarras ha salido a la calle en Pamplona para denunciar el colapso en los exámenes de conducir. Según señalan, en la actualidad existe una lista de espera que afecta a más de 8000 personas, y consideran que estos retrasos han alcanzado niveles históricos y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
Cargar más