EAEko medikuek bigarren greba eguna dute gaur

Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Espainiako Estatu osoko medikuek deitutako lau eguneko grebarekin bat egin du Euskadiko Medikuen Sindikatuak. Gaurko elkarretaratzeak Gurutzetako Ospitalean eta Donostia Ospitalean izango dira. Ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuetan egingo dute lan, eta larrialdiak eta halabeharrez artatu behar diren patologiak dituzten pazienteei soilik emango diete laguntza.

MADRID, 09/12/2025.- Manifestación convocada por el sindicato madrileño de médicos Amyts, para protestar por la reforma del estatuto marco, y que está enmarcada en la huelga de cuatro días y de forma simultánea con otras concentraciones en centros sanitarios de numerosas ciudades, este martes. EFE/Javier Lizón
Medikuen irudia protesta batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Osasun Ministerioak onartu nahi duen Estatutu Markoaren zirriborroaren aurka Euskadiko eta Estatu osoko medikuek deitutako grebaren harira, bigarren lanuzte eguna dute gaur. 

Grebaren ondorioz, ostiralera arte, ospitaleek eta anbulatorioek gutxieneko zerbitzuak eskainiko dituzte, eta larrialdiak eta atzeraezinak diren patologiak bakarrik artatuko dituzte.

Euskadiko Medikuen Sindikatuak bat egin du Estatuko deialdiarekin, eta gaur Gurutzetako Ospitalean (10:00etan) eta Donostia Ospitalean (12:00etan) elkarretaratzeak egingo dituzte. Ostegunean, Gurutzeta (10:00etan) eta Txagorritxu (12:00etan) izango dira protestak; eta ostiralean, Gurutzetako Ospitalean (11:00etan) eta Basurtuko Osasun Zentroan (12:00etan).

Medikuen Sindikatuak lanbidearen berezko ezaugarriak eta erregulazio espezifikoa jasotzen dituen Estatutu propioa defendatzen du. MUDen eta EAEko medikuen elkargoen babesa dute. Ministerioak aurreratu du ez duela Estatutu Markoaren aurreproiektuarekin atzera egingo, baina hitz egiten jarraitzeko prest dagoela. 

Osasun arloko hainbat elkartek eta mugimenduk babestu dute greba, hala nola irabazi asmorik gabeko mugimendu asindikalak Gure Eskubideen aldeko Mediku Elkartuek (MUD) eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuen elkargoek, besteak beste.

Grebaren lehen egunean, astearte honetan, Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) adierazi du protestak eragin handiagoa izan duela ospitaleetan Lehen Mailako Arretan baino. Bestalde, Osakidetzaren arabera, goizeko txandaren jarraipena % 17,5ekoa izan da eta arratsaldeko txandan % 7,67koa. 

EGZren arabera, medikuen grebak "eragin handiagoa du ospitaleetan lehen mailako arretan baino"
Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau greba egun hasiko ditu asteartean, abenduaren 8an, estatutu propioa dela eta
