Ikama convoca para hoy una jornada de huelga a favor de una educación en euskera

Ikama greba EHU
18:00 - 20:00
EHU, esta mañana. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ikamak greba eguna deitu du gaurko euskarazko hezkuntzaren alde

Última actualización

Ante los ataques que está sufriendo el euskera, la organización juvenil Ikama quiere traer a primera línea la importancia de la educación reivindicando "un modelo propio, euskaldun y de calidad".

UPV-EHU Euskera Huelgas Economía

