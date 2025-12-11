Ikama convoca para hoy una jornada de huelga a favor de una educación en euskera

La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.