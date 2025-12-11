Greba
Ikamak greba eguna deitu du gaur, euskarazko hezkuntzaren alde

18:00 - 20:00
EHU, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Euskara jasaten ari den erasoen aurrean, Ikama gazte erakundeak hezkuntzaren garrantzia ekarri nahi du lehen lerrora gaurko deitutako grebarekin, "eredu propioa, euskalduna eta kalitatezkoa" aldarrikatuz.

