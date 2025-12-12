El IPC interanual se mantiene en el 3,2 % en la CAV y repunta al 3 % en Navarra, en noviembre

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha mantenido en el 3,2 % en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) en noviembre y en Navarra ha repuntado tres décimas hasta situarse en el 3 %, según los datos facilitados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De octubre a noviembre, el IPC ha subido un 0,2 % tanto en la CAV como en Navarra.

En lo que va de año, los precios se han encarecido en la CAV un 2,6 % y un 2,4 % en Navarra.

El IPC interanual fue del 3,4 % en Bizkaia, del 3,3 % en Álava y del 2,9 % en Gipuzkoa.

La inflación interanual de los alimentos se ha situado en un 3,7 % en la CAV ( sin variación), y en el 3 % en Navarra (una décima más respecto a octubre).

En el conjunto del Estado español, el IPC se moderó una décima en noviembre, hasta el 3 % interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8 %, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) ha repuntado en noviembre hasta el 2,6 %, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre de 2024.

Las pensiones subirán un 2,7 % en 2026

Las pensiones contributivas subirán en 2026 en torno a un 2,7% con la fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de doce meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato definitivo del IPC de noviembre (3%), con lo que ya es posible conocer cuánto se revalorizarán las pensiones contributivas en 2026 haciendo la media de los doce meses anteriores, en este caso diciembre 2024-noviembre de 2025.

El cálculo obtenido es del 2,66%, con lo que las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado subirán el próximo año un 2,7%, tal y como ha confirmado este viernes el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.