KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da EAEn eta % 3ra igo da Nafarroan, azaroan
Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.
Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3an mantendu da azaroan Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), eta % 3raino igo da Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.
Urritik azarora, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) bi hamarren igo da bai EAEn eta baita Nafarroan ere.
Urtea hasi zenetik, prezioak % 2,6 garestitu dira EAEn, eta % 2,4 Nafarroan.
Bizkaiak izan du urte arteko tasarik handiena azaroan (% 3,4), Arabaren (% 3,3) eta Gipuzkoaren aurretik (% 2,9).
Elikagaiak eta edariak batez beste % 3,7 garestitu dira azaroan EAEn, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta (urritik ez da aldaketarik izan). Halaber, Nafarroan elikagaiak iaz hilabete berean baino % 3 garestiagoak dira (hamarren bat igo da urritik).
Espainiako Estatuan, urtebeteko tasa % 3an kokatu da, urritik hamarren bat jaitsita. Elikagaien inflazioa, berriz, lau hamarren igo da, % 2,8raino, olioaren, esnearen, gaztaren eta arrautzen prezio igoerak eraginda.
Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) % 2,6ra igo da. 2024ko abendutik izandako tasarik handiena da.
Pentsioak % 2,7 igoko dira 2026an
Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.
Espainiako Estatistika Institutuak azaroko KPIaren behin betiko datua argitaratu du (% 3); beraz, 2026an pentsio kontributiboen balioa zenbat handituko den aurreratu daiteke, aurreko hamabi hilabeteetako batez bestekoa eginez, kasu honetan 2024ko abendua eta 2025eko azaroa bitartean.
Kalkulu hori % 2,66koa da, eta, beraz, kotizaziopeko pentsioak ehuneko horren inguruan igoko dira datorren urtean.
Zure interesekoa izan daiteke
Kontsumo Ministerioak 3,6 milioi euroko isuna jarri dio Alquiler Seguro enpresari, Facuaren arabera
Ebazpenean, Kontsumok Facuari jakinarazi dio atzera bota dituela Alquiler Seguro enpresak jarritako hamahiru alegazioak, legeari jarraikiz.
Talgoko Ezohiko Batzarrak gaur bozkatuko du Sidenor buru duen euskal kontsortzioak konpainia erosteko akordioa
Sidenorrek, BBK eta Vital fundazioekin eta Finkatuz Eusko Jaurlaritzaren funts publikoarekin batera, konpainiaren % 29,76 bereganatuko du 156,67 milioitan, akzioko 4,25 euroko prezioan. Trilantic Funtsak eta konpainia sortu zuen Oriol familiaren zati baten esku zegoen orain arte empresa.
Eusko Jaurlaritzak irtenbideak eskatu ditu datorren urtean berdelaren kuota % 70 murriztu behar ez izateko
Amaia Barredo Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren esanetan, "onartezina" da estatu batzuk inolako kuotarik gabe arrantzan aritzea, eta beste batzuek ahalegin handia egin behar izatea, % 70eko murrizketarekin.
Etxebizitza arloko premiazko neurrien legea onartu dute EAJk eta PSE-EEk, azkarrago eta gehiago eraikitzeko
Gobernuko bazkideek bultzatutako lege proiektuak eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko gehiago onartzea debekatu du, eta bizitegi berrietan etxebizitza babestuen kopurua %75etik %60ra apaltzea ahalbidetuko du.
Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte
Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Plus Ultrako presidente Julio Martinez eta airelineako CEO Roberto Roselli atxilotu ditu gaur, ustez dirua zuritzeagatik. Operazioan konpainiaren egoitza ere miatu du poliziak.
Sustapenak ugaritzea eta tramiteak azkartzea bilatzen duen etxebizitza legearen gakoak
Eusko Legebiltzarrak etxebizitzaren arloa arautzeko hainbat premiazko neurri jasotzen dituen legea onartu du ostegun honetan, promozio berriak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko helburuarekin.
Goizeko txandako medikuen % 19,4k egin dute bat hirugarren greba egunarekin, Osakidetzaren arabera
Jarraipena, beraz, asteazkenean txanda berean izandakoaren antzekoa da (% 19,02), eta asteartekoa baino zerbait handiagoa (% 17,26). Eguerdian, dozenaka osasun-langilek elkarretaratzea egin dute Gasteizko Txagorritxu Ospitalearen atarian, estatutu propioa aldarrikatzeko.
ArcelorMittalek indarrean dagoen ABEEa hiru urtez luzatzeko asmoa agertu du
Iturri sindikalen arabera, enpresak azaldu du neurria beharrezkoa dela ekoizpen beharren araberako malgutasun tresna hori izaten jarraitzeko. Jose Manuel Castro ArcelorMittalek Asturiasen duen CCOOko idazkari nagusiak ostegun honetan adierazi duenez, enpresak proposatutako neurria "koherentea da Europako siderurgiak bizi duen egoerarekin".
Balenciagako langileen batzordearen arabera, ontziolaren erosleak zazpi lagun kaleratzea eta soldatak % 25-50 jaistea proposatu du
Hasierako akordioa gorabehera, Abu Dhabi Portsek kaleratzeak eta soldata murrizketak eskatzen dituela salatu dute langileek.