KPIaren urtebeteko tasa % 3,2an mantendu da EAEn eta % 3ra igo da Nafarroan, azaroan

Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.

Elikagaien inflazioak % 2,8ra arte egin du gora, besteak beste, arrautzen garestitzeak eraginda. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urtebeteko tasa % 3an mantendu da azaroan Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), eta % 3raino igo da Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak ostiral honetan argitaratutako datuen arabera. 

Urritik azarora, Kontsumorako Prezioen Indizea (KPI) bi hamarren igo da bai EAEn eta baita Nafarroan ere.

Urtea hasi zenetik, prezioak % 2,6 garestitu dira EAEn, eta % 2,4 Nafarroan.

Bizkaiak izan du urte arteko tasarik handiena azaroan (% 3,4), Arabaren (% 3,3) eta Gipuzkoaren aurretik (% 2,9). 

Elikagaiak eta edariak batez beste % 3,7 garestitu dira azaroan EAEn, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta (urritik ez da aldaketarik izan). Halaber, Nafarroan elikagaiak iaz hilabete berean baino % 3 garestiagoak dira (hamarren bat igo da urritik).

Espainiako Estatuan, urtebeteko tasa % 3an kokatu da, urritik hamarren bat jaitsita. Elikagaien inflazioa, berriz, lau hamarren igo da, % 2,8raino, olioaren, esnearen, gaztaren eta arrautzen prezio igoerak eraginda. 

Bestalde, azpiko inflazioa (energia eta elikagai freskoak kontuan hartzen ez dituena) % 2,6ra igo da. 2024ko abendutik izandako tasarik handiena da. 

Pentsioak % 2,7 igoko dira 2026an

Bestalde, pentsio kontributiboak % 2,7 inguru igoko dira 2026an, pentsioak erreformatzeko legean jasotako errebalorizazio-formularen arabera. Urtebeteko batez besteko KPIa hartzen da kontuan, abendutik azarora.

Espainiako Estatistika Institutuak azaroko KPIaren behin betiko datua argitaratu du (% 3); beraz, 2026an pentsio kontributiboen balioa zenbat handituko den aurreratu daiteke, aurreko hamabi hilabeteetako batez bestekoa eginez, kasu honetan 2024ko abendua eta 2025eko azaroa bitartean.

Kalkulu hori % 2,66koa da, eta, beraz, kotizaziopeko pentsioak ehuneko horren inguruan igoko dira datorren urtean.

