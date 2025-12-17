Euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público

ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público
18:00 - 20:00
Vitoria-Gasteiz, esta mañana. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: ELAk, LABek eta Steilasek sektore publikoan euskaraz lan egiteko eta zerbitzua eskaintzeko eskubidea bermatzeko eskatu dute

Última actualización

Una reivindicación que consideran imprescindible ante lo que califican como una "ofensiva judicial contra el euskera", y que, aseguran, los partidos pueden frenar ahora mientras se debate en el Parlamento Vasco la Ley de Empleo Público.

Euskera Sindicatos Sindicato Ela Sindicato LAB Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación y el Gobierno Vasco mantienen el plan para invertir 300 millones en Urdaibai

La Diputación, junto al Ejecutivo y "contando con los 20 ayuntamientos", lleva desde julio implementando ese plan para impulsar "la competitividad empresarial" con la creación de suelo industrial, el fortalecimiento de la formación profesional, medidas para poner en valor las fortalezas de los sectores económicos tradicionalmente presentes en la comarca y tratar de generar nuevas actividades en torno a ellas.
pentsiodunak gasteiz manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pensionistas realizan un encierro de 24 horas en Vitoria-Gasteiz, previo a las manifestaciones de este jueves

Unos 50 pensionistas toman parte este miércoles en un encierro de 24 horas en la iglesia de la Coronación en Vitoria, tras el cual saldrán a manifestarse este jueves por la capital alavesa para reivindicar un complemento a las pensiones mínimas equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional. Pamplona también será escenario de otra manifestación convocada por el movimiento de pensionistas.
Cargar más
Publicidad
X