ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público

Unos 50 pensionistas toman parte este miércoles en un encierro de 24 horas en la iglesia de la Coronación en Vitoria, tras el cual saldrán a manifestarse este jueves por la capital alavesa para reivindicar un complemento a las pensiones mínimas equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional. Pamplona también será escenario de otra manifestación convocada por el movimiento de pensionistas.