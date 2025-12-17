ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público
Una reivindicación que consideran imprescindible ante lo que califican como una "ofensiva judicial contra el euskera", y que, aseguran, los partidos pueden frenar ahora mientras se debate en el Parlamento Vasco la Ley de Empleo Público.
