Euskara
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ELAk, LABek eta Steilasek sektore publikoan euskaraz lan egiteko eta zerbitzua eskaintzeko eskubidea bermatzeko eskatu dute

ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público
18:00 - 20:00
Vitoria-Gasteiz, gaur goizean. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren aurrean, alderdiei zerbitzu publikoetan euskaraz lan egin eta arreta jasotzeko bermeak emango dituen lege bat exijitu diete. LABek EAJri ausardia eskatu dio EH Bilduren proposamena babesteko. ELAk ere uste du EH Bilduren proposamena jeltzaleena baino hobea dela.  

Euskara Sindikatuak Ela Sindikatua lab sindikatua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X