CONFLICTO LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los sindicatos médicos rechazan la última oferta del Ministerio de Sanidad y abandonan la mesa de negociación

Las centrales CESM y ASM acusan al Ministerio de Sanidad de "dinamitar" el diálogo y anuncian nuevas movilizaciones, aún por concretar.
Medikuen protesta Gurutzetako Ospitalean
Protesta del personal médico del Hospital de Cruces. Imagen de archivo. Foto: EFE

Última actualización

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acusado al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Estos dos sindicatos han emitido un comunicado de prensa para responder al Ministerio de Sanidad, que había informado previamente de que los representantes del comité de huelga de CESM y SMA se habían levantado de la reunión de este miércoles sin sumarse al consenso alcanzado el pasado lunes con el resto de sindicatos (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) que negocian el estatuto marco en representación de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad les reprocha especialmente que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

En el comunicado, los dos sindicatos  CESM y SMA —convocantes de las recientes huelgas de médicos y que reclaman un estatuto propio solo para este colectivo— aclaran que el Ministerio ha dado "por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes" . Consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'.

También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".


Titulares de Hoy Conflictos laborales Gobierno de España Sindicatos Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación y el Gobierno Vasco mantienen el plan para invertir 300 millones en Urdaibai

La Diputación, junto al Ejecutivo y "contando con los 20 ayuntamientos", lleva desde julio implementando ese plan para impulsar "la competitividad empresarial" con la creación de suelo industrial, el fortalecimiento de la formación profesional, medidas para poner en valor las fortalezas de los sectores económicos tradicionalmente presentes en la comarca y tratar de generar nuevas actividades en torno a ellas.
pentsiodunak gasteiz manifestazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pensionistas realizan un encierro de 24 horas en Vitoria-Gasteiz, previo a las manifestaciones de este jueves

Unos 50 pensionistas toman parte este miércoles en un encierro de 24 horas en la iglesia de la Coronación en Vitoria, tras el cual saldrán a manifestarse este jueves por la capital alavesa para reivindicar un complemento a las pensiones mínimas equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional. Pamplona también será escenario de otra manifestación convocada por el movimiento de pensionistas.
Cargar más
Publicidad
X