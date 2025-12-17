La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acusado al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule sus condiciones laborales y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones.

Estos dos sindicatos han emitido un comunicado de prensa para responder al Ministerio de Sanidad, que había informado previamente de que los representantes del comité de huelga de CESM y SMA se habían levantado de la reunión de este miércoles sin sumarse al consenso alcanzado el pasado lunes con el resto de sindicatos (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) que negocian el estatuto marco en representación de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad les reprocha especialmente que "hayan optado por mantener una estrategia de presión" y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo "incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente", que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.

En el comunicado, los dos sindicatos CESM y SMA —convocantes de las recientes huelgas de médicos y que reclaman un estatuto propio solo para este colectivo— aclaran que el Ministerio ha dado "por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del lunes" . Consideran "inaceptable este desprecio institucional" y reprochan a Sanidad haber "señalado a las organizaciones sindicales por 'haberse levantado de la mesa'.

También critican que Sanidad haga "gala de un importante preacuerdo firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos".





