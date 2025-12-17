Sindikatu medikuek ez dute onartu Osasun Ministerioaren azken eskaintza, eta negoziazio mahaia utzi dute
CESM eta ASM zentralek elkarrizketa "dinamitatzea" leporatu diote Osasun Ministerioari. Mobilizazio berriak iragarri dituzte.
Medikuen Sindikatuen Estatuko Konfederazioak (CESM) eta Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA) Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari leporatu diote "elkarrizketarako borondaterik ez izatea" eta medikuentzako estatutu markoaren baldintzak eurekin negoziatu nahi ez izatea.
Gaur izan dute bilera bi aldeek, eta ordu erdi igarotzerako, bi sindikatuotako ordezkariak mahaitik altxatu dira. Ez dute ontzat eman Osasun Ministerioak herenegun gainerako zentralekin (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saude) adostutako aurreakordioa.
Espainiako Gobernuaren iritzian, CESM eta SMA sindikatuek "presio estrategiari eustea" erabaki dute, eta negoziazio mahai orokorretik kanpo, beste elkarrizketa foro bat eskatzen dute. "Hori ez dator bat elkarrizketa sozialaren irizpideekin eta egungo legediarekin", ezin baitira "prozesu negoziatzaileak zatikatu eta kategoria bakoitzerako estatutu propioak sortu".
Ohar batean, CESMk eta SMAk erantzun dute Gobernua izan dela "negoziazioa hautsi" zuena, joan den astelehenean gainerako sindikatuekin akordioa itxita, "gure eskariak aintzat hartu gabe". Salatu dutenez, iragarritako aurreakordioan ez daude jasota medikuen aldarrikapen nagusiak.
