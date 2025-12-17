Unai Rementeria, nuevo presidente de la Fundación BBK en sustitución de Xabier Sagredo

El exdiputado general de Bizkaia Unai Rementeria ha sido designado nuevo presidente de la Fundación BBK en sustitución de Xabier Sagredo, que abandona el cargo que asumió en noviembre de 2013.



El Patronato de la entidad se ha reunido este miércoles en Bilbao para ratificar la decisión, según ha informado en un comunicado.



Rementeria (Mundaka, 1973), licenciado en Derecho y diplomado en Económicas por la Universidad de Deusto, ha sido durante su trayectoria política alcalde de Mundaka, exparlamentario y fue diputado general de Bizkaia entre 2015 y 2023.



Hasta el momento era presidente de la entidad de previsión social voluntaria Elkarkidetza, que gestiona las EPSV de los funcionarios forales y municipales.