Unai Rementeria, nuevo presidente de la Fundación BBK en sustitución de Xabier Sagredo

El Patronato de la entidad se ha reunido este miércoles en Bilbao para ratificar la decisión, según ha informado en un comunicado.
(Foto de ARCHIVO) El exdiputado Unai Rementeria a su llegada a la toma de posesión de Imanol Pradales de su nuevo cargo como lehendakari, en la Casa de Juntas de Gernika, a 22 de junio de 2024, en Gernika-Lumo, Vizcaya, País Vasco (España). El jeltzale Imanol Pradales toma posesión de su nuevo cargo como lehendakari tras el acuerdo programático de coalición alcanzado por el PNV y el PSE-EE, firmado el pasado 19 de junio. Iñaki Berasaluce / Europa Press 22 JUNIO 2024;LEHENDAKARI;PRADALES;GERNIKA;EUSKADI; 22/6/2024
Unai Rementería, en una foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Unai Rementeria, BBK Fundazioko presidente berria, Xabier Sagredoren ordez
Agencias | EITB

El exdiputado general de Bizkaia Unai Rementeria ha sido designado nuevo presidente de la Fundación BBK en sustitución de Xabier Sagredo, que abandona el cargo que asumió en noviembre de 2013.

El Patronato de la entidad se ha reunido este miércoles en Bilbao para ratificar la decisión, según ha informado en un comunicado.

Rementeria (Mundaka, 1973), licenciado en Derecho y diplomado en Económicas por la Universidad de Deusto, ha sido durante su trayectoria política alcalde de Mundaka, exparlamentario y fue diputado general de Bizkaia entre 2015 y 2023.

Hasta el momento era presidente de la entidad de previsión social voluntaria Elkarkidetza, que gestiona las EPSV de los funcionarios forales y municipales.

