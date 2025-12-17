Gorde
Unai Rementeria, BBK Fundazioaren presidente berria, Xabier Sagredoren ordez

Erakundearen Patronatua asteazken honetan bildu da, Bilbon, erabakia berresteko, ohar bidez jakinarazi duenez.

Unai Rementeria, artxiboko argazki batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusi ohia BBK Fundazioaren presidente izendatu dute asteazken honetan, 2013ko azarotik karguan zen Xabier Sagredoren ordez.

Erakundearen Patronatua asteazken honetan bildu da, Bilbon, erabakia berresteko, ohar bidez jakinarazi duenez.

Rementeria (Mundaka, 1973), Zuzenbidean lizentziatua eta Ekonomian diplomatua (Deustuko Unibertsitatea), Mundakako alkate, legebiltzarkide ohi eta Bizkaiko ahaldun nagusi izan da bere ibilbide politikoan, 2015 eta 2023 artean.

2023tik gaur arte, foru eta udal funtzionarioen BGAEak kudeatzen dituen Elkarkidetza borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundearen presidentea izan da.

