4.000 jóvenes vascos han pedido este año la ayuda de 300 euros al mes para emanciparse

Un total de 3.928 jóvenes de 25 a 29 años han pedido la ayuda directa del 300 euros mensuales durante un máximo de 2 años del programa Emantzipa del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es facilitar y consolidar la emancipación al aliviar la carga económica que supone independizarse.

La mayor parte de esas solicitudes se han localizado en Bizkaia, con 2.043 peticiones; seguido de Gipuzkoa, con 1.249, y de Álava, con 636, según ha informado este martes en una nota el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Del total de peticiones, 2.229 han sido aceptadas y 491 denegadas. Además ha habido 69 desistimientos, 24 expedientes extinguidos y 30 recurridos, mientras que 132 están aún en estudio.

En sus dos primeros años de funcionamiento Emantzipa ha recibido 12.215 solicitudes: 6.271 de Bizkaia, 1.897 de Araba y 4.047 de Gipuzkoa. La edad media de los solicitantes es de 26,82 años, con unos ingresos medios de 18.991 euros anuales. El importe medio de la hipoteca se sitúa en 512 euros y el del alquiler en 603 euros mensuales.

En la primera convocatoria (2024) se presentaron 8.285 solicitudes y se concedieron 6.173, lo que supuso un gasto de 10,3 millones de euros: 1,59 millones en Álava, 5,3 millones en Bizkaia y 3,46 millones en Gipuzkoa.

Actualmente, solo un 32,8 % de los jóvenes vascos de 25 a 29 años en Euskadi están emancipados. Los jóvenes creen que la edad ideal para vivir por su cuenta es de 23,3 años, pero la edad real de emancipación se sitúa en torno a los 29,7 años.

El Gobierno Vasco proyecta rebajar a los 23 años la edad mínima para solicitar estas ayudas. "Actuar a partir de los 23 años nos permitirá anticipar el apoyo del Gobierno Vasco en una etapa clave y alinearnos mejor con las aspiraciones de las y los jóvenes", ha destacado el director de Juventud y Emancipación, Adrián López Sarachaga.