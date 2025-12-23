2025ean, EAEko 4.000 gaztek hilean 300 euroko laguntza eskatu dute emantzipatzeko
Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko batez besteko adina 29,7 urte inguru da.
Guztira, 25 eta 29 urte bitarteko 3.928 gaztek eskatu dute Eusko Jaurlaritzaren Emantzipa programaren 300 euroko laguntza zuzena. Gehienez 2 urtez ematen da, emantzipazioa errazteko eta sendotzeko, independizatzeak dakarren zama ekonomikoa arintzeko.
Eskaera gehienak Bizkaian egin dira (2.043), gero Gipuzkoan (1.249) eta azkenik Araban (636), Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak jakinarazi duenez.
Eskaera guztietatik, 2.229 onartu dira, eta, 491, ukatu. Gainera, 69 atzera bidali dituzte, 24 espediente iraungi dira, 30 errekurritu dituzte, eta 132 oraindik aztertzen ari dira.
Lehenengo bi urteetan 12.215 eskaera jaso ditu Emantzipak: 6.271 Bizkaikoak, 1.897 Arabakoak eta 4.047 Gipuzkoakoak. Eskatzaileen batez besteko adina 26,82 urtekoa da, eta gazteen urteko batez besteko diru-sarrerak 18.991 euro dira. Hileko, hipotekaren batez besteko zenbatekoa 512 euro da, eta alokairuarena, 603 euro.
Lehenengo deialdian (2024) 8.285 eskaera aurkeztu ziren eta 6.173 eman ziren. Horrek 10,3 milioi euroko gastua ekarri zuen: 1,59 milioi Araban, 5,3 milioi Bizkaian eta 3,46 milioi Gipuzkoan.
Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko benetako adina 29,7 urte inguru da.
Eusko Jaurlaritzaren asmoa da laguntza horiek eskatzeko gutxieneko adina 23 urtera jaistea. "23 urtetik aurrera jarduteak aukera emango digu Eusko Jaurlaritzak funtsezko etapa batean izango duen babesa aurreratzeko eta gazteen nahiekin hobeto lerrokatzeko", nabarmendu du Adrian Lopez Sarachaga Gazteria eta Emantzipazio zuzendariak.
Zure interesekoa izan daiteke
Noël d'Anjou sailburuak nabarmendu duenez, aurrekontuek "norabide argia markatzen dute etorkizuneko Euskadirantz"
Aurrekontuak onartzeko bozketaren ostean, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak berretsi du horiek zerbitzu publikoak indartzen dituztela eta “pertsonak erdigunean jartzen” dituztela, kontu “arduratsuak” eta “konprometituak" direlako herritarren arazoekin, eta “etorkizuneko Euskadirantz norabide argia" markatzen dutela.
Eusko Legebiltzarrak 2026rako aurrekontuak onartu ditu, oposizio osoaren ezezkoarekin
Gobernuko kideen (EAJ eta PSE-EE) gehiengo absolutuari esker egin dute aurrera, eta aurrekontuak 16,3 milioi eurokoak izango dira, aurtengoak baino % 4,1 gehiago.
Greba deitu dute Legutioko Metal Groupen, eta protestak egingo dituzte Abadiñon, 139 kaleratze eragingo dituen EEEa salatzeko
Enplegu-erregulazioko espedientean, Lebarioko (Abadiño) lantegia ixtea proposatzen dute, eta bertako 48 langileak kaleratzea. Legutioko lantegiko 91 behargin ere botako dituzte.
Iberdrolaren arabera, Trumpen aginduak ez du AEBko itsas parke eolikoaren % 80an eraginik izango
Konpainia elektrikoak zehaztu duenez, AEBko Gobernuak agindutako eteteak eraikitzen ari diren proiektuei baino ez die eragiten, eta Vineyard Wind parkearen zati handiena martxan dago; izan ere, Massachusettseko kostaldearen aurrean energia ekoizten ari dira honezkero.
Jauregi: "Txikitasunetik, euskal patzuergoen eredua oso gurea da; hori da bidea handiei aurre egin ahal izateko"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da, eta albiste ekonomikoen inguruko hausnarketa egin du.
Kutxa Fundazioak uko egin dio Ayesaren erosketarekin bat egiteari, EAJren eta Elkarrekin Podemosen botoekin
Boto bakar bateko aldearekin ebatzi da euskal partzuergoarekin batzeko erabakia; alegia, Eusko Jaurlaritzak, BBK Fundazioak eta Indar funtsak osatutako taldearekin bat egitea.
Trumpen Gobernuak bertan behera utzi ditu itsasoko bost proiektu eoliko, tartean Iberdrolak AEBn duen lehen instalazio handia
"Gerra Departamentuak identifikatutako segurtasun nazionalerako arriskuengatik" hartu du erabakia Exekutiboak. "Estatu Batuetako Gobernuaren betebehar nagusia estatubatuarrak babestea da", argudiatu dute.
Petronorreko aldagelen aldaketa baliogabetu du Bilboko epaitegi batek
Enpresak iragarri du auzitegiaren erabakiaren aurkako errekurtsoa aurkeztuko duela.
Dermatosi nodularra dela eta, otsailera arte bertan behera egongo dira animalia-azokak EAEn
Neurria indarrean dagoen bitartean, foru-aldundiek salbuespen gisa baimendu ahal izango dituzte animaliekin egiten diren ekitaldi jakin batzuk.