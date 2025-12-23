EMANTZIPA
2025ean, EAEko 4.000 gaztek hilean 300 euroko laguntza eskatu dute emantzipatzeko

Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko batez besteko adina 29,7 urte inguru da.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guztira, 25 eta 29 urte bitarteko 3.928 gaztek eskatu dute Eusko Jaurlaritzaren Emantzipa programaren 300 euroko laguntza zuzena. Gehienez 2 urtez ematen da, emantzipazioa errazteko eta sendotzeko, independizatzeak dakarren zama ekonomikoa arintzeko.

Eskaera gehienak Bizkaian egin dira (2.043), gero Gipuzkoan (1.249) eta azkenik Araban (636), Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailak jakinarazi duenez.

Eskaera guztietatik, 2.229 onartu dira, eta, 491, ukatu. Gainera, 69 atzera bidali dituzte, 24 espediente iraungi dira, 30 errekurritu dituzte, eta 132 oraindik aztertzen ari dira.

Lehenengo bi urteetan 12.215 eskaera jaso ditu Emantzipak: 6.271 Bizkaikoak, 1.897 Arabakoak eta 4.047 Gipuzkoakoak. Eskatzaileen batez besteko adina 26,82 urtekoa da, eta gazteen urteko batez besteko diru-sarrerak 18.991 euro dira. Hileko, hipotekaren batez besteko zenbatekoa 512 euro da, eta alokairuarena, 603 euro.

Lehenengo deialdian (2024) 8.285 eskaera aurkeztu ziren eta 6.173 eman ziren. Horrek 10,3 milioi euroko gastua ekarri zuen: 1,59 milioi Araban, 5,3 milioi Bizkaian eta 3,46 milioi Gipuzkoan.

Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko benetako adina 29,7 urte inguru da.

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da laguntza horiek eskatzeko gutxieneko adina 23 urtera jaistea. "23 urtetik aurrera jarduteak aukera emango digu Eusko Jaurlaritzak funtsezko etapa batean izango duen babesa aurreratzeko eta gazteen nahiekin hobeto lerrokatzeko", nabarmendu du Adrian Lopez Sarachaga Gazteria eta Emantzipazio zuzendariak.

