La plantilla de Metal Group se moviliza contra el cierre de la planta de Abadiño

Euskaraz irakurri: Metal Group-eko langileak Abadiñoko lantegia ixtearen aurka mobilizatu dira
Los trabajadores se ha concentrado en Berriz para denunciar el cierre de la planta de Abadiño, que dejará sin empleo a 48 personas, y el ERE presentado en la fábrica de Legutio, que prevé el despido de 91 de sus 183 trabajadores. 

