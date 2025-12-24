La plantilla de Metal Group se moviliza contra el cierre de la planta de Abadiño
Los trabajadores se ha concentrado en Berriz para denunciar el cierre de la planta de Abadiño, que dejará sin empleo a 48 personas, y el ERE presentado en la fábrica de Legutio, que prevé el despido de 91 de sus 183 trabajadores.
Huelga en Metal Group en Legutio y protestas en Abadiño por un ERE con 139 despidos
El planteamiento inicial del ERE pasa por cerrar la planta de Lebario (Abadiño), en la que trabajan 48 personas, y reducir la plantilla de Legutio en 91 personas.