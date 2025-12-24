lan-gatazka
Abadiñoko lantegiaren itxieraren aurka mobilizatu dira Metal Groupeko langileak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Langileek elkarretaratzea egin dute Berrizen, Abadiñoko lantegiaren itxiera salatzeko, izan ere, 48 pertsona lanik gabe utziko ditu, eta Legutioko lantegian aurkeztutako lan-erregulazioko espediente (LEE) salatzeko, bertako 183 langileetatik 91 kaleratzea aurreikusten baitu.

Lan gatazkak Abadiño Ekonomia

