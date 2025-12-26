El Gobierno vasco abonará en la primera nómina de 2026 los atrasos correspondientes al incremento retributivo del 2,5 % aprobado por el Estado. 90 000 personas empleadas públicas aproximadamente recibirán la subida pendiente. Tendrá un impacto presupuestario de 150 millones de euros.

El Departamento de Hacienda y Finanzas ha informado en una nota que esta medida se ajusta al decreto-ley aprobado el pasado 11 de diciembre. Según el mismo, se establece una subida acumulada del 11 % en las retribuciones del personal laboral y funcionario público entre 2025 y 2028.

El Gobierno vasco ha destacado que, aunque el pago de los atrasos se efectuará en enero, la consolidación definitiva de este incremento en las tablas salariales y el incremento respecto al 2026 -un paso administrativo necesario para integrar la subida de forma permanente- dependerá de la recepción formal de las tablas actualizadas por parte del Ministerio de Función Pública.

El Ejecutivo ya ha iniciado los trabajos técnicos y administrativos internos para "agilizar" todo el proceso.

Asimismo, ha recordado que, ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, las subidas previstas para 2027 y 2028 deberán aprobarse de forma independiente, "ejercicio a ejercicio, mediante real decreto".