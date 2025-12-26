Soldatak
Honela ordainduko dizkie Jaurlaritzak langile publikoei 2025eko atzerapenak

90.000 langile publiko inguruk jasoko dute igoera, eta 150 milioi euroko aurrekontu-inpaktua izango du.

(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017

Eusko Jaurlaritzaren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Presss.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak 2026ko lehenengo nominan ordainduko ditu Estatuak onartutako soldata-igoerari dagozkion atzerapenak. 2025 urteari dagokion igoera % 2,5ekoa da. 90.000 langile publikok jasoko dute dirua, eta 150 milioi euroko aurrekontu-eragina izango du.

Ogasun eta Finantza Sailak ohar baten bidez jakinarazi duenez, neurri hori bat dator abenduaren 11n onartutako lege-dekretuarekin. Horren arabera, % 11ko igoera metatua izango dute langile publikoek 2025 eta 2028 bitartean.

Eusko Jaurlaritzak nabarmendu duenez, atzerapenak urtarrilean ordainduko diren arren, Funtzio Publikoko Ministerioaren taula eguneratuak modu formalean jasotzean finkatuko da behin betiko igoera, eta orduan ezarriko da 2026 urteari dagokiona (igoera modu iraunkorrean integratzeko beharrezko administrazio-urratsa). Jaurlaritzak hasi ditu jada prozesu osoa arintzeko barneko lan teknikoak eta administratiboak

Estatuko Aurrekontu Orokor berririk ez dagoenez, 2027 eta 2028rako aurreikusitako igoerak modu independentean onartu beharko direla gogorarazi du oharrean Jaurlaritzak.

