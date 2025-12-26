Barredo: "Teniendo un foco mucho más cercano al de Cataluña, lo lógico es poner en marcha medidas de restricción"
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, se ha mostrado favorable a que se vacune a toda la población bovina de Euskadi como medida de prevención ante la dermatosis modular.
Te puede interesar
El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB
Según Eustat, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca".
La pensión media de jubilación en Euskadi es de 1841,80 euros mensuales, la mayor del Estado
Por territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se sitúa en 1873,61 euros, le sigue Álava con 1857,58 euros y Gipuzkoa con 1788,35 euros.
Así abonará el Gobierno vasco a los funcionarios los atrasos de 2025
90 000 personas empleadas públicas aproximadamente recibirán la subida pendiente. Tendrá un impacto presupuestario de 150 millones de euros.
La dermatosis nodular obliga a suspender la presencia de ganado en ferias hasta febrero
La prohibición de exhibir animales afectados por la dermatosis nodular entra en vigor hoy, cuando se publique oficialmente la medida. La feria de Elgoibar será la primera afectada, mañana.
La plantilla de Metal Group se moviliza contra el cierre de la planta de Abadiño
Los trabajadores se ha concentrado en Berriz para denunciar el cierre de la planta de Abadiño, que dejará sin empleo a 48 personas, y el ERE presentado en la fábrica de Legutio, que prevé el despido de 91 de sus 183 trabajadores.
Concluyen las obras de mejora en el enlace de Basauri con la A-8 tras 26 meses de trabajos
El proyecto ha supuesto una inversión de 5,36 millones para adecuar los sistemas de contención y señalización.
El Aeropuerto de Bilbao operará más de 200 vuelos entre Nochebuena y Navidad
En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, fue la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.
Uvesco vuelve a manos vascas tras su compra por el consorcio liderado por su CEO
La compañía propietaria de BM Supermercados y Super Amara culmina una operación que refuerza el arraigo empresarial, mientras en los próximos días está previsto que se confirme también la compra de Ayesa (antigua Ibermática) por parte de otro consorcio vasco.
CC. OO. y LAB piden que se depuren responsabilidades por las agresiones sexuales en el Servicio Navarro de Salud
Exigen la adopción urgente de medidas cautelares, protección a las personas afectadas y una investigación rigurosa, además de aclarar si las instancias superiores conocían los hechos y no actuaron.