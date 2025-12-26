FERIAS
Barredo: "Teniendo un foco mucho más cercano al de Cataluña, lo lógico es poner en marcha medidas de restricción"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Barredo: "Kataluniatik askoz hurbilago dagoen fokua izanda, logikoena murrizketa-neurriak martxan jartzea da"


EITB

Última actualización

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, se ha mostrado favorable a que se vacune a toda la población bovina de Euskadi como medida de prevención ante la dermatosis modular.

Ferias Ganadería Economía

