Barredo: "Kataluniakoa baino askoz hurbilago dagoen foku bat dago orain; logikoena murrizketa-neurriak martxan jartzea da"

Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburua, Amaia Barredo, Euskadiko behi-populazio osoa txertatzeko alde agertu da, dermatosi modularrari aurrea hartzeko neurri gisa.

