Comienzan las labores de limpieza en la A64 tras las protestas de los agricultores contra la dermatosis nodular
Los agricultores han bloqueado la autopista durante dos semanas y el material acumulado es ingente. Según la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, la limpieza y las reparaciones de la zona costarán un millón de euros.
Estos han sido los principales titulares en materia económica este año
Donald Trump ha puesto patas arriba las relaciones comerciales en el mundo y la competencia comercial entre Estados Unidos y China ha sido muy intensa. La zona euro ha aguantado mejor de lo esperado, pero ha sido la industria la que se ha llevado el mayor golpe.
Fallece Alfonso Etxeberria, secretario general de ELA entre 1976 y 1988
Fue el antecesor de José Elorrieta y "clave" para asentar sus bases organizativas, políticas y estratégicas, según el sindicato.
Los pensionistas califican como "inaceptable" que las pensiones no lleguen al SMI
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado que la revalorización de las pensiones se deja al azar; "al albur de las decisiones políticas anuales".
El comité de Astilleros Balenciaga y Abu Dhabi Ports firman el acuerdo por el que se bajarán los sueldos un 5 %
La plantilla aceptó la semana pasada el acuerdo de compra, que garantiza la continuidad de los astilleros en el puerto gipuzkoano.
El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB
Según Eustat, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca".
La pensión media de jubilación en Euskadi es de 1841,80 euros mensuales, la mayor del Estado
Por territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se sitúa en 1873,61 euros, le sigue Álava con 1857,58 euros y Gipuzkoa con 1788,35 euros.
El Gobierno Vasco se muestra favorable a la vacunación de toda la población bovina
Según la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, "teniendo un foco mucho más cercano al de Cataluña, lo lógico es poner en marcha medidas de restricción".
Así abonará el Gobierno vasco a los funcionarios los atrasos de 2025
90 000 personas empleadas públicas aproximadamente recibirán la subida pendiente. Tendrá un impacto presupuestario de 150 millones de euros.
La dermatosis nodular obliga a suspender la presencia de ganado en ferias hasta febrero
La prohibición de exhibir animales afectados por la dermatosis nodular entra en vigor hoy, cuando se publique oficialmente la medida. La feria de Elgoibar será la primera afectada, mañana.