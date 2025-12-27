IPARRALDE
Comienzan las labores de limpieza en la A64 tras las protestas de los agricultores contra la dermatosis nodular

Laborariek bi aste eman dituzte protestan dermatosi nodularraren kontra eta zabor asko pilatu da autobidean. A64ko autobideko hondakinak garbitzen
Euskaraz irakurri: Garbiketa lanak hasi dira A64an, dermatosi nodularraren aurkako nekazarien protesten ondoren
Los agricultores han bloqueado la autopista durante dos semanas y el material acumulado es ingente. Según la Prefectura de los Pirineos Atlánticos, la limpieza y las reparaciones de la zona costarán un millón de euros. 

