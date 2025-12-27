IPAR EUSKAL HERRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Garbiketa lanak hasi dira A-64an, laborariek blokeoa bertan behera utzi ondoren

Laborariek bi aste eman dituzte protestan dermatosi nodularraren kontra eta zabor asko pilatu da autobidean. A64ko autobideko hondakinak garbitzen
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Laborariak bi astez egon dira A-64 errepidea blokeatzen, dermatosi nodularraren aurkako neurriengatik protesta egiteko. Behin blokeoa altxatuta, garbiketa lanei ekin diete. Lehen kalkuluen arabera, lanek milioi bat euroko kostua izango dute.

Nekazaritza Iparralde Manifestazioak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X