El Gobierno Vasco pedirá vacunar a todo el ganado bovino de Euskadi frente a la dermatosis nodular
El Gobierno vasco pedirá este lunes, 29 de diciembre, en la reunión del Rasve (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria) en la que participan todas las comunidades autónomas del Estado español, la vacunación preventiva de toda la cabaña bovina de Euskadi frente a la dermatosis nodular contagiosa.
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha tomado esta determinación después de la entrada en vigor, este viernes, de la suspensión de ferias y eventos con animales como medida preventiva ante la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y también el endurecimiento de las condiciones de movimiento y bioseguridad del ganado.
La titular del Departamento, Amaia Barredo, ha recordado que hace un mes se rebajaron las medidas de protección porque el foco estaba centrado en Cataluña, pero se han vuelto a incrementar después de que se hayan confirmado nuevos casos en cuatro regiones francesas, "a escasos 90 kilómetros de Euskadi".
La relativa cercanía de esos focos hace recomendable, según Barredo, la vacunación preventiva en todo Euskadi, algo que también solicitaron Navarra y Aragón. Las tres comunidades realizaron esta misma petición en la última reunión del Rasve, si bien la propuesta del Ministerio fue focalizar esa vacunación preventiva en una franja paralela limitando con Pirineos, que incluiría a Gipuzkoa.
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco aduce que mantener ese planteamiento dejaría "sin vacunar a toda la parte más mediterránea y más hacia el oeste". "Bizkaia, por ejemplo, y gran parte de Álava quedarían sin vacunar. En Navarra pasaría parecido, toda la parte más hacia el oeste y hacia el sur, y en Aragón igual", ha precisado.
