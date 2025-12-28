Eusko Jaurlaritzak EAEko behi guztiak dermatosi nodularraren aurka txertatzeko eskatuko du
Albaitaritzako Alerta Sanitarioaren Sarearen bilera dute astelehenean erkidegoek, eta bertan egingo du eskaera Jaurlaritzak. Argudiatuko duenez, azken kasuak EAEtik gertu dauden Frantziako lau eskualdetan atzeman dituzte.
Dermatosi nodularrari aurrea hartzeko, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko behi guztiak txertatzeko eskatuko du bihar, astelehenarekin, Albaitaritzako Alerta Sanitarioaren Sarearen bileran.
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak hartu ditu gaixotasun horren kontrako prebentzio neurriak. Ostiraletik debekatuta dago azoketan animaliak erakustea, eta abelburuak garraiatzeko neurriak zorroztu dituzte, baita biosegurtasunaren ingurukoak ere.
Amaia Barredo sailburuak gogorarazi duenez, duela hilabete kutsatzeen fokua Katalunian zegoela eta, murriztu egin zituzten prebentzio neurriak. Duela gutxi, baina, kasu gehiago azaldu dira Frantziako lau eskualdetan, "EAEtik 90 kilometro eskasera".
Fokuak hain gertu egonda, Jaurlaritzak uste du "logikoena" behi guztiak txertatzea dela. Alerta Sanitarioaren azken bileran horixe bera galdegin zuten Jaurlaritzak berak eta Nafarroako eta Aragoiko gobernuek, baina Ministerioak ezezkoa eman zien, eta txertaketa mugatik gertu dauden eskualdeetan egitea proposatu zuen.
Barredoren esanetan, horrela jokatuz gero, "mendebaldera dauden aziendak txertatu gabe geratuko lirateke; Bizkaikoak eta Arabako zati handi batekoak, berbarako. Nafarroan ere antzera gertatuko litzateke, eta babes gabe geratuko lirateke mendebaldeko eta hegoaldeko abelburuak".
