Bizkaia aprueba un presupuesto de 1716,2 millones para 2026 con los votos de PNV y PSE-EE
El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este lunes los presupuestos de Bizkaia para 2026, que cuentan con un disponible departamental de 1716,2 millones. Han sido aprobados con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y con los votos en contra de EH Bildu, PP y Elkarrekin, en este último caso con la excepción de los dos departamentos en los que ha transaccionado enmiendas con jeltzales y socialistas, en los que se ha abstenido.
De este modo, cierran su tramitación en el Parlamento de Bizkaia los terceros presupuestos del Ejecutivo que lidera Elixabete Etxanobe, que se elevan a 11 320,3 millones de euros, un 6,19 % más que este año. De ellos, 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más que en 2025.
