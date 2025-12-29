BIZKAIA

Bizkaia aprueba un presupuesto de 1716,2 millones para 2026 con los votos de PNV y PSE-EE

La oposición cree que no es el que "necesita Bizkaia" y los grupos del Gobierno defienden su "solidez" para "seguir mejorando"
Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia
Euskaraz irakurri: Bizkaiko Aldundiak 1.716,2 milioiko aurrekontua onetsi du 2026rako, EAJren eta PSE-EEren botoekin
El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este lunes los presupuestos de Bizkaia para 2026, que cuentan con un disponible departamental de 1716,2 millones. Han sido aprobados con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y con los votos en contra de EH Bildu, PP y Elkarrekin, en este último caso con la excepción de los dos departamentos en los que ha transaccionado enmiendas con jeltzales y socialistas, en los que se ha abstenido.

De este modo, cierran su tramitación en el Parlamento de Bizkaia los terceros presupuestos del Ejecutivo que lidera Elixabete Etxanobe, que se elevan a 11 320,3 millones de euros, un 6,19 % más que este año. De ellos, 1.716,2 millones estarán destinados al disponible departamental, un 3,9% más que en 2025.

(Estamos trabajando para ampliar la información)

