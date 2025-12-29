Bizkaiko Aldundiak 1.716,2 milioiko aurrekontua onetsi du 2026rako, EAJren eta PSE-EEren botoekin
Oposizioak uste du aurrekontu hori ez dela "Bizkaiak behar duena", eta aldeko boza eman dutenek "sendotasunaren" alde egin dute, "hobetzen jarraitzeko".
Bizkaiko Aldundiak datorren urteko aurrekontuak onetsi ditu, eta Gobernuan dauden alderdien babesa besterik ez dute behar izan Batzar Nagusietan. Inoiz izan diren aurrekonturik altuenak izango dira.
(Informazioa osatzeko lanean ari gara)
