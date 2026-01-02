El precio de la vivienda en alquiler sube un 3,8 % en Euskadi en 2025 y un 5,6 % en Navarra

El precio de la vivienda en alquiler en Euskadi sube un 3,8 % durante el último año 2025 y deja el precio de cada metro cuadrado en alquiler, al cierre de diciembre, en un "máximo histórico" de 14,9 euros mensuales, según el último informe publicado por Idealista. En Navarra la subida ha sido aún mayor, de un 5,6 % aunque el precio medio del metro cuadrado se mantiene por debajo de los precios de la CAV, con 11,1 euros/m2.

En tasa trimestral no se producen variaciones en la CAV, mientras que, en Navarra los precios han subido un 3,1 %. El dato de diciembre, además, supone el precio máximo histórico del alquiler en Euskadi desde que Idealista tiene registros.

Durante el último año las rentas mensuales de las viviendas en alquiler han subido en todo hegoalde, con Navarra a la cabeza (5,6 %) seguida de Bizkaia (4,5 %), Álava (4 %) y Gipuzkoa (1,9 %). En el cuadro de precio medio, la lista se invierte y Gipuzkoa se sitúa en la cúspide de precios con 16,4 euros/m2, seguida de Bizkaia (14,7 euros/m2), Álava (12,1 euros/m2) y Navarra (11,1 euros/m2)

La capital vasca más económica es Pamplona, con 11,7 euros/m2, mientras que la más cara es San Sebastián, con 17,9 euros/m2 . En medio se sitúan Bilbao (15,3 euros/m2), que marca el "récord histórico" de las rentas en la ciudad, y Vitoria, con 12,3 euros/m2.