Alokairuko etxebizitzen prezioa % 3,8 igo da Euskadin 2025ean, eta % 5,6 Nafarroan

Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).

Euskadiko alokairuko etxebizitzen prezioa % 3,8 igo da azken urtean, eta alokairuko metro koadro bakoitzaren prezioa 14,9ko da abenduaren amaieran, "maximo historikoa", Idealistak argitaratutako azken txostenaren arabera. Nafarroan igoera are handiagoa izan da, % 5,6koa, baina metro koadroaren batez besteko prezioa EAEko prezioen azpitik dago, metro karratuko 11,1 eurorekin.

Hiruhileko tasan ez da aldaketarik izan EAEn, eta abenduko datua, gainera, alokairuaren gehieneko prezio historikoa da Euskadin, Idealistak erregistroak dituenetik. Nafarroan prezioak % 3,1 igo dira aurreko hiruhilekotik.

Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).

Euskal hiribururik merkeena Iruñea da, 11,7 euro/m2; garestiena, berriz, Donostia, 17,9 euro/m2. Tartean daude Bilbo (15,3 euro/m2), hiriko errenten "errekor historikoa" markatzen duena, eta Gasteiz (12,3 euro/m2).

