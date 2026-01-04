EE. UU. ATACA VENEZUELA
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos

Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Trumpek petrolioaren merkatua kontrolatu nahi du, adituen arabera
EITB

Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trunp. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.

