Trumpek petrolioaren merkatua kontrolatu nahi du, adituen arabera

Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
18:00 - 20:00
EITB

Venezuela munduko petrolio-potentzia izan daiteke laster, nazioarteko enpresei lizentziak emanez gero, Trumpek aurreikusi bezala. Hala ere, urre beltza ez da helburu bakarra; izan ere, Latinoamerikako herrialdeak mineral, gas natural, nikel eta koltan erreserba handiak ere baditu.

