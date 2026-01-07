SMI
El Ministerio de Trabajo plantea una subida del 3,1 % del salario mínimo, hasta 1221 euros brutos al mes

Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".
MADRID, 07/01/2026.- El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (c), durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI en 2026 este miércoles en Madrid. EFE/ Ministerio de Trabajo y Economía Social SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Reunión de la Mesa de Diálogo Social, esta mañana. EFE.
Agencias | EITB

El Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1184 a 1221 euros brutos mensuales en catorce pagas (37 euros más).

Así lo ha hecho saber el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey en la rueda de prensa que ha ofrecido a la salida de la reunión de la Mesa de Dialogo social mantenida esta mañana con agentes sociales.  

En ella, la Patronal y los sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".

El Ministerio de Trabajo también ha puesto sobre la mesa su intención de "explorar" con el Ministerio de Hacienda "la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios".

