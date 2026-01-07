LANBIDEARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lan Ministerioak gutxieneko soldata % 3,1 igotzea proposatu du, hilean 1.221 euro gordinera arte

Patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute, Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak asteazken honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez.
MADRID, 07/01/2026.- El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey (c), durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social que aborda la subida del SMI en 2026 este miércoles en Madrid. EFE/ Ministerio de Trabajo y Economía Social SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren bilera, gaur goizean. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lan Ministerioak 2026an lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS) % 3,1 igotzea proposatu die gizarte-eragileei, ordainsari-erreferentzia hori zergak ordaintzetik salbuetsita mantenduz, eta horrek LGSa hileko 1.184 euro gordinetik 1.221 euro gordinera igotzea ekarriko luke, hamalau ordainsaritan (37 euro gehiago).

Hala jakinarazi du Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak, gizarte-eragileekin gaur goizean izandako Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren bileratik irtendakoan egin duen prentsaurrekoan.  

Perez Reyren hitzetan elkarrizketa "zintzoa eta eraikitzailea" izan da, eta patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza-organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute. 

Lan Ministerioak mahai gainean jarri du, bestalde, Ogasun Ministerioarekin "soldaten kontratu publikoen eraginarekin zerikusia duten desindexazio-arauak malgutzeko aukera aztertzeko" asmoa.

Lana Soldatak Espainiako gobernua Sindikatuak Enpresaburuak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X