Lan Ministerioak gutxieneko soldata % 3,1 igotzea proposatu du, hilean 1.221 euro gordinera arte
Lan Ministerioak 2026an lanbidearteko gutxieneko soldata (LGS) % 3,1 igotzea proposatu die gizarte-eragileei, ordainsari-erreferentzia hori zergak ordaintzetik salbuetsita mantenduz, eta horrek LGSa hileko 1.184 euro gordinetik 1.221 euro gordinera igotzea ekarriko luke, hamalau ordainsaritan (37 euro gehiago).
Hala jakinarazi du Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak, gizarte-eragileekin gaur goizean izandako Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren bileratik irtendakoan egin duen prentsaurrekoan.
Perez Reyren hitzetan elkarrizketa "zintzoa eta eraikitzailea" izan da, eta patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza-organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute.
Lan Ministerioak mahai gainean jarri du, bestalde, Ogasun Ministerioarekin "soldaten kontratu publikoen eraginarekin zerikusia duten desindexazio-arauak malgutzeko aukera aztertzeko" asmoa.
Merkealdian gerta daitezkeen 15 trikimailu ohikoenez ohartarazi du Facua kontsumitzaileen elkarteak
Legez kanpoko praktiken aurrean kontsumitzaileak erreklamazioa egiteko eskubidea du, baita merkealdian ere.
Espainiako Gobernua gizarte-eragileekin bilduko da lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera negoziatzeko
2025a amaitu zen zenbateko berarekin abiatua da 2026a ere; hau da, gutxieneko soldata 1.184 euroan dago, hamalau ordainsaritan banatuta.
Tolosako eta Elgoibarko anbulantziak publifikatzea babestu du ELAk, baina gardentasun falta salatu du
Gaurtik aurrera, Osakidetzak bere gain hartu du anbulantzia medikalizatuen zerbitzua bi udalerrietan. ELA sindikatuak prozesua babestu du, baina salatu du hura gauzatzeko modua. Urte honetan zehar Osakidetzak Donostiako anbulantzia medikalizatuen kudeaketa ere publiko egingo du.
Hasi da ofizialki neguko merkealdia: 100 euro baino gehiago gastatuko ditu, batez beste, biztanle bakoitzak Hego Euskal Herrian
Biztanleko batez besteko gastua 114,45 eurokoa izango EAEn eta 105,11 eurokoa, berriz, Nafarroan. Kontsumobidek eta OCUk gogorarazi dute merkealdian kontsumitzaileen eskubideek bere horretan dirautela.
Gaur hasiko dira Nafarroako eta Gipuzkoako abelburuak dermatosi nodularraren aurka txertatzen
Espainiako gobernuaren aginduz, Frantziako Estatutik gertuen dauden ganadutegietako animaliak izango dira txertoa jasoko duten lehenak. Arabako eta Bizkaiko ganadutegiak txertaketa planetik kanpo geratu dira.
Abian dira Eusko Jaurlaritzaren hileko 220 eurorainoko laguntzak adingabeak dituzten familia zaurgarrientzat
Gurutze Gorriak kudeatutako eta Europako funtsekin finantzatutako programak laguntza materiala eskainiko die bost kide edo gehiagoko familiei 2026ko abendura arte.
Guztira 3.764 pertsonak eman dute izena Ertzaintzaren 35. promozioko LEPrako
Horietatik 2.383 gizonak dira eta 1.381 emakumeak. Prozesuak, oposizio-fasean, lau fase izango ditu, guztiak derrigorrezkoak eta baztertzaileak.
Euskadik Gizarte Segurantzako afiliazio errekor historikoarekin itxi du 2025a
Hala ere, Euskadiko langabeziaren beherakada joera eten da 107.434 langaberekin, 2024an baino 54 gehiagorekin; Nafarroan, aldiz, 872 pertsonako jaitsiera izan du.
Trumpek petrolioaren merkatua kontrolatu nahi du, adituen arabera
Venezuela munduko petrolio-potentzia izan daiteke laster, nazioarteko enpresei lizentziak emanez gero, Trumpek aurreikusi bezala. Hala ere, urre beltza ez da helburu bakarra; izan ere, Latinoamerikako herrialdeak mineral, gas natural, nikel eta koltan erreserba handiak ere baditu.