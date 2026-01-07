Facua avisa de las "15 trampas" que los consumidores pueden sufrir durante las rebajas

Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un listado con las 15 "tomaduras de pelo" que pueden sufrir los consumidores en las rebajas, prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores ya que pueden ser objeto de sanciones.



En un comunicado ha detallado que los carteles que anuncian rebajas ocupan más espacio que los productos rebajados, aunque la ley plantea que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebajas.



Ha indicado que se puede dar el caso de que "cuando te dispones a instalar en casa la consola de videojuegos que has comprado, te das cuenta de que tiene dentro un disco. Te han vendido un producto usado que había devuelto el anterior comprador".



Según Facua, también puede ocurrir que la ropa con los supuestos descuentos no se vendía antes de las rebajas. "Hay cadenas que fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos. Obviamente, su precio no está rebajado, aunque se lo inventen en las etiquetas".



Ha advertido de que para encontrar los productos rebajados "hay que pedir un mapa a la entrada del comercio", ya que muchos establecimientos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses aunque les queden muy pocos artículos con descuentos, a sabiendas de que las autoridades solo realizan unas pocas inspecciones en los primeros días.



"A la camisa que compraste le faltan dos botones, pero en la tienda te dicen que no admiten devoluciones en rebajas", según otro ejemplo apuntado por Facua, que ha explicado que cuando un producto está defectuoso y no se vende como saldo informando de la tara, el consumidor siempre tiene derecho a que se lo reparen o sustituyan por otro igual, "y si no puede repararse y no queda ninguno, deben devolverte tu dinero".



Facua ha avisado de que si en el establecimiento advierten de que el plazo de garantía para el electrodoméstico rebajado es de un año y no tres, aunque esa es la garantía de los objetos de segunda mano. Y también ha alertado de que no se admitan pagos con tarjeta en productos rebajados.



Ha señalado también que las rebajas "del 70 % se limitan a cinco o seis productos de toda la tienda", no existen y "la excusa esta vez es que tuvieron algún artículo con ese descuento cuando comenzaron y ahora es un trabajazo quitar esa lona publicitaria gigante de la fachada del comercio y cancelar todos los anuncio".



Facua ha denunciado igualmente que "te advierten de que si devuelves un producto comprado durante las navidades no puedes volver a llevártelo con su precio rebajado", algo que prohíbe la ley, o que un pantalón que antes costaba 69,99 euros ahora se vende por solo 69,95. "La ley no impone el porcentaje de descuento mínimo que debe tener un producto para anunciarse como rebajado", ha precisado.



Otras cuestiones son que solo admiten devoluciones para productos no rebajados y que estos se colocan junto a los que sí lo están, "un truco para trasladarnos la sensación de que la zona de rebajas del establecimiento es mayor".



También puede ocurrir que un abrigo subió de precio justo una semana antes de las rebajas "para poder decir ahora que ha bajado muchísimo", pese a que por ley el precio antiguo que debe aparecer junto al rebajado no puede ser el más alto, sino el más bajo de todos los aplicados en los treinta días precedentes, para terminar indicando que si se quiere descambiar un producto rebajado porque tiene un defecto "tienes que conformarte con un vale de compra, pero si no tienen otro igual están obligados a darte tu dinero".