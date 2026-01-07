Facua avisa de las "15 trampas" que los consumidores pueden sufrir durante las rebajas
Facua-Consumidores en Acción ha elaborado un listado con las 15 "tomaduras de pelo" que pueden sufrir los consumidores en las rebajas, prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores ya que pueden ser objeto de sanciones.
En un comunicado ha detallado que los carteles que anuncian rebajas ocupan más espacio que los productos rebajados, aunque la ley plantea que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebajas.
Ha indicado que se puede dar el caso de que "cuando te dispones a instalar en casa la consola de videojuegos que has comprado, te das cuenta de que tiene dentro un disco. Te han vendido un producto usado que había devuelto el anterior comprador".
Según Facua, también puede ocurrir que la ropa con los supuestos descuentos no se vendía antes de las rebajas. "Hay cadenas que fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos. Obviamente, su precio no está rebajado, aunque se lo inventen en las etiquetas".
Ha advertido de que para encontrar los productos rebajados "hay que pedir un mapa a la entrada del comercio", ya que muchos establecimientos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses aunque les queden muy pocos artículos con descuentos, a sabiendas de que las autoridades solo realizan unas pocas inspecciones en los primeros días.
"A la camisa que compraste le faltan dos botones, pero en la tienda te dicen que no admiten devoluciones en rebajas", según otro ejemplo apuntado por Facua, que ha explicado que cuando un producto está defectuoso y no se vende como saldo informando de la tara, el consumidor siempre tiene derecho a que se lo reparen o sustituyan por otro igual, "y si no puede repararse y no queda ninguno, deben devolverte tu dinero".
Facua ha avisado de que si en el establecimiento advierten de que el plazo de garantía para el electrodoméstico rebajado es de un año y no tres, aunque esa es la garantía de los objetos de segunda mano. Y también ha alertado de que no se admitan pagos con tarjeta en productos rebajados.
Ha señalado también que las rebajas "del 70 % se limitan a cinco o seis productos de toda la tienda", no existen y "la excusa esta vez es que tuvieron algún artículo con ese descuento cuando comenzaron y ahora es un trabajazo quitar esa lona publicitaria gigante de la fachada del comercio y cancelar todos los anuncio".
Facua ha denunciado igualmente que "te advierten de que si devuelves un producto comprado durante las navidades no puedes volver a llevártelo con su precio rebajado", algo que prohíbe la ley, o que un pantalón que antes costaba 69,99 euros ahora se vende por solo 69,95. "La ley no impone el porcentaje de descuento mínimo que debe tener un producto para anunciarse como rebajado", ha precisado.
Otras cuestiones son que solo admiten devoluciones para productos no rebajados y que estos se colocan junto a los que sí lo están, "un truco para trasladarnos la sensación de que la zona de rebajas del establecimiento es mayor".
También puede ocurrir que un abrigo subió de precio justo una semana antes de las rebajas "para poder decir ahora que ha bajado muchísimo", pese a que por ley el precio antiguo que debe aparecer junto al rebajado no puede ser el más alto, sino el más bajo de todos los aplicados en los treinta días precedentes, para terminar indicando que si se quiere descambiar un producto rebajado porque tiene un defecto "tienes que conformarte con un vale de compra, pero si no tienen otro igual están obligados a darte tu dinero".
Te puede interesar
El Gobierno español se reúne con agentes sociales para negociar la subida del SMI
El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.
ELA apoya la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar, pero denuncia falta de transparencia
Osakidetza asume desde hoy el servicio de ambulancias medicalizadas en los dos municipios. El sindicato ELA apoya el proceso, pero no el modo en el que se ha llevado a cabo. A lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián.
Hoy comienza la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas contra la dermatosis nodular
Por orden del gobierno español, los animales de las ganaderías más cercanas al estado francés serán los primeros en ser vacunados Las ganaderías de Álava y Bizkaia quedan, de momento, fuera del plan de vacunación.
Arrancan las rebajas de invierno: El gasto medio superará los 100 euros por persona en Hegoalde
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra. Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos.
El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.
Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trump. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.
El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.