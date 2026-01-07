Merkealdian gerta daitezkeen 15 trikimailu ohikoenez ohartarazi du Facua kontsumitzaileen elkarteak
Legez kanpoko praktiken aurrean kontsumitzaileak erreklamazioa egiteko eskubidea du, baita merkealdian ere.
Neguko merkealdia ofizialki hasi da eta hainbat saltokik garai honetan egin ohi dituzten 15 trikimailu ohikoenen berri eman du Facua kontsumitzaileen elkarteak. Merkealdian erosita ere, kontsumitzaileen eskubideak errespetatu egin behar dira. Ondorioz, urteko beste sasoietan gertatzen den bezala, legez kanpoko praktiken aurrean kontsumitzaileak erreklamazioa egiteko eskubidea du.
Facuaren arabera, hauek dira 15 tranpa ohikoenak:
1- Merkealdia iragartzen duten kartelek merkatutako produktuek baino leku gehiago hartzen dute. Legearen arabera, artikuluen erdiek, gutxienez, prezio merkatua izan behar dute denda bat merkealdian dagoela iragarri ahal izateko.
2- Erosi duzun bideojoko berria instalatzen hasi eta barruan disko bat duela konturatzen zara. Hortaz, "erabilitako produktu bat saldu dizute".
3- Beherapenak zituen arropa merkealdiaren aurretik ez zegoen salgai. "Kate batzuek garai honetan merkaturatzeko produktuak egiten dituzte, etiketetan agertu behar den lehengo prezioa (eta prezio merkatua) asmatuz.
4- Merkatutako produktuak aurkitzeko "mapa bat eskatu behar da saltokiaren sarreran". Izan ere, establezimendu askok merkealdia bi hilabete luzatuko dute, deskontuak dituzten artikulu oso gutxi geratzen bazaizkie ere.
5- "Erosi zenuen alkandorari bi botoi falta zaizkio, baina dendan esan dizute ez dutela merkealdian itzulketarik onartzen". Tara bat duen produktu batek deskonturik ez badu, kontsumitzaileak eskubidea dauka konpontzea eskatzeko edo beste baten truke aldatzea eskatzeko. Hori ez bada posible, dirua itzuli beharko zaio erosleari.
6- Etxetresna elektrikoek urtebeteko bermea dute, ez hiru urtekoa. Kasu horretan, salgai dagoen produktu hori bigarren eskuko produktua da, horiek urtebeteko bermea baitute.
7- Saltokiak ez du uzten deskontua duten produktuak txartelarekin ordaintzen.
8- % 70eko beherapena denda osoko bospasei produkturi mugatzen zaie.
9- % 70eko deskonturik ez. Aitzakia da deskontu horrekin artikuluren bat izan zutela hasieran, eta orain lan handia dela fatxadatik publizitatea eta dendako iragarki guztiak kentzea.
10- Saltokian ohartarazi dute Gabonetan erositako produktu bat itzultzen baduzu ezin duzula berriro eraman prezio txikiagoan. Legeak debekatu egiten du hori.
11- Lehen 69,99 euro balio zuen galtza bat orain 69,95 euroren truke saltzen da. "Legeak ez du ezartzen produktu batek beherapen gisa iragartzeko izan behar duen gutxieneko deskontua.
12- Itzulketak deskonturik ez duten produktuetan soilik onartzen dituztela dio saltokiak.
13- Merkatutako produktuak bestelakoen ondoan jartzen dituzte.
14- Gerta daiteke merkealdia baino astebete lehenago prezioak garestitzea "gero asko jaitsi direla esan ahal izateko".
15- Tara bat duen merkatutako produktu bat aldatu nahi baduzu, erosketa txartel bat edo dirua eman behar dizute.
