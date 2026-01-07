El servicio de ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar ha pasado a ser público desde hoy, y estará gestionado directamente por Osakidetza. De este modo, el servicio de soporte vital avanzado que hasta ahora prestaba la empresa Ambulancias de Gipuzkoa queda integrado en la red sanitaria pública vasca.

La publificación afecta a un total de 46 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, que hasta la fecha trabajaban para la empresa privada adjudicataria del servicio.

El sindicato ELA ha valorado de forma positiva que Osakidetza asuma directamente la gestión de las ambulancias medicalizadas, al considerar que se trata de un paso en favor del fortalecimiento de la sanidad pública. Sin embargo, no comparte el modo en el que se ha llevado a cabo el proceso. En los últimos días, el sindicato ha denunciado el “silencio” y la “falta de transparencia” por parte de Osakidetza y ha exigido la subrogación de toda la plantilla que venía prestando el servicio.

Desde ELA insisten en que la publificación debe garantizar tanto la calidad asistencial como los derechos laborales de las personas trabajadoras. En este contexto, representantes del personal, como la enfermera del servicio Mertxe Zubeldia, han subrayado la incertidumbre generada en la plantilla ante la ausencia de información clara sobre su futuro laboral.

La asunción de los servicios de Tolosa y Elgoibar se enmarca en un proceso más amplio. Según lo previsto, a lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián. Con ello, el 100% del servicio de ambulancias de soporte vital avanzado en Gipuzkoa pasará a prestarse íntegramente desde el sistema público de salud.