Osasun publikoa Gipuzkoan
Tolosako eta Elgoibarko anbulantziak publifikatzea babestu du ELAk, baina gardentasun falta salatu du

Gaurtik aurrera, Osakidetzak bere gain hartu du anbulantzia medikalizatuen zerbitzua bi udalerrietan. ELA sindikatuak prozesua babestu du, baina salatu du hura gauzatzeko modua. Urte honetan zehar Osakidetzak Donostiako anbulantzia medikalizatuen kudeaketa ere publiko egingo du.

Tolosako eta Elgoibarko anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa da gaurtik, eta Osakidetzak kudeatuko du zuzenean. Hala, orain arte Ambulancias de Gipuzkoa enpresak ematen zuen bizi-euskarri aurreratuko zerbitzua euskal osasun-sare publikoaren barruan dago.

Orain arte zerbitzua esleitu zaion enpresa pribatuarentzat lan egiten zuten 46 profesionali eragiten die publifikazioak: medikuei, erizainei eta osasun-garraioko teknikariei.

ELA sindikatuak positibotzat jo du Osakidetzak anbulantzia medikalizatuen kudeaketa zuzenean bere gain hartu izana, osasun publikoa indartzearen aldeko urratsa dela iritzita. Hala ere, ez dator bat prozesua gauzatu den moduarekin. Azken egunotan, Osakidetzaren “isiltasuna” eta “gardentasun falta” salatu ditu sindikatuak, eta zerbitzua ematen ari zen plantilla osoa subrogatzea eskatu du.

Sindikatuaren aburuz, publifikazioak langileen asistentzia kalitatea eta lan eskubideak bermatu behar ditu. Testuinguru horretan, langileen ordezkariek, hala nola Mertxe Zubeldia zerbitzuko erizainak, langilen bizimoduan eragindako ziurgabetasuna azpimarratu dute, ez baitago euren lan-etorkizunari buruzko informazio argirik.

Tolosako eta Elgoibarko zerbitzuak bereganatzea prozesu zabalago baten barruan kokatzen da. Aurreikusitakoaren arabera, urte honetan zehar Osakidetzak Donostiako anbulantzia medikalizatuen kudeaketa ere publiko egingo du. Horrekin, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzien Gipuzkoako zerbitzuaren % 100 osasun sistema publikoak emango du osorik.

