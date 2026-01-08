PROTESTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tractorada en Pamplona y Vitoria-Gasteiz en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

18:00 - 20:00
Imágenes de EITB
Euskaraz irakurri: Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen
author image

EITB

Última actualización

Los agricultores y ganaderos de Euskal Herria han vuelto a llevar este jueves sus tractores a las calles de Pamplona y Vitoria-Gasteiz para protestar por la posible firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

Vitoria-Gasteiz Pamplona Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X